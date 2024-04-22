Єгипетські готелі не відмовлятимуться від системи “все включено”, але в сервісі з’являться деякі зміни. Про це DIP повідомив голова управління з туризму республіки Амр Елькаді.

“Я так не думаю. Формат “все включено” відмінно підходить для сімей з дітьми, яким подобається сидіти біля басейну, скористатися шведським столом у будь-який час. Рішення залишається за готелями і вони продовжують використовувати систему “все включено”, але з невеликими змінами», — повідомив Елькаді.

Він додав, що багато готелів республіки, крім класичного шведського столу, додадуть опцію відвідування ресторанів A la carte.

“Ти можеш як відвідати шведський стіл, так і вибрати в готелі ресторан, наприклад, італійський, китайський, за який ти також не доплачуватимеш”, – пояснив Елькаді.

У такому випадку гості готелю зможуть отримати можливість відвідати різні ресторани з кухнею, що сподобалася безкоштовно.

На думку глави управління з туризму, такий підхід не лише збагатить пропозиції готелів, а й сприятиме зниженню обсягів харчових відходів. Елькаді наголосив на важливості боротьби з продовольчими надлишками, назвавши їх в арабській мові «харам» (заборона).

“Погано для всього людства, коли одні люди страждають і помирають від голоду, а інші викидають їжу”, – резюмує він.

Минулого грудня голова Асоціації готельєрів та менеджерів Середземномор’я Каан Кавалоглу виступив з ініціативою про відмову від системи «все включено» та перейти на варіант, коли туристи обирають лише ті опції, які їм потрібні, наприклад, відмовитися від алкоголю. Подібні пропозиції регулярно надходять від представників туристичної індустрії.