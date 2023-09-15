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Єгипет заперечує стягнення збору у розмірі 1000 доларів із туристів

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Єгипет заперечує стягнення збору у розмірі 1000 доларів із туристів

Єгипет спростував інформацію про запровадження збору у розмірі $1’000 з туристів, які перевищили 3-місячний безвізовий термін перебування. Офіційна відповідь з’явилася на тлі відповідних панічних повідомлень у місцевих ЗМІ.

Влада підкреслила, що така сума фігурувала, але у зв’язку з заходами легалізації іноземців, які незаконно проживають в Єгипті, яким було надано тримісячний період для легалізації свого статусу, що включало наявність спонсора в країні і оплату зазначеної суми.

Уточнювалося, що прем’єр-міністр Єгипту Мостафа Мадбулі затвердив указ, який зобов’язує іноземців, які проживають нелегально в країні, дотримуватися нових правил і процедур, встановлених Міністерством внутрішніх справ. Ці заходи включають надання ліцензій на тимчасове проживання іноземцям, які володіють нерухомістю певної вартості.

Заходи включали надання п’ятирічного ВНЖ з можливістю продовження іноземцям, які володіли одним або декількома будинками в Єгипті вартістю не менше $200’000, або трирічного ВНЖ з можливістю продовження тим, хто володів нерухомістю $100’000.

Щоб уникнути непорозуміння, чиновники закликали туристів не довіряти чуткам, що циркулюють у соціальних мережах, та отримувати офіційну інформацію з перевірених джерел. А поки що єдині збори, які підлягають сплаті туристами, стосуються в’їзних віз, які вимагаються з низки країн.

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