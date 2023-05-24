5 причин відвідати Єгипет влітку: сезон манго, низькі ціни та відсутність натовпів туристів

Звичайний сезон подорожей до Єгипту триває з жовтня до квітня, але цього року туристам доступний новий досвід подорожей: відвідування Єгипту влітку. Літній Єгипет – чудовий спосіб втекти від багатолюдних європейських свят та заощадити на подорожі. Найменше натовпу, найкращі ціни на готелі та смачні манго — три з п’яти головних причин відвідати Єгипет влітку.

У Єгипті спекотно, але суші, що робить його приємним навіть у літні місяці і потенційно більш комфортним, ніж літа в Європі в останні роки. Туроператор Join UP!, який організовує тури до Єгипту влітку з інших країн з 2014 року, пропонує обирати готелі поряд з бухтою, де найчастіше дме морський бриз. Такі високорейтингові готелі, як „Savoy 5”, „Sierra 5”, „Reef Oasis Blue Bay 5”, „Grand Oasis Resort 4”, „Royal Albatros Moderna 5”, „Coral Sea Holiday 5” та „Parrotel Beach 5*” гарантують винятковий відпочинок. Туроператор називає п’ять основних причин відвідати Єгипет цього літа та отримати нові враження від подорожі.

1. Унікальний досвід – теплі світанки та заходи сонця

Деякі екскурсії приємніші влітку. Наприклад, заходи сонця і світанки, які взимку можуть бути холодними, влітку цілком приємні. Очікування світанку на горі Сінай, де взимку температура опускається до +10-+15 градусів за Цельсієм, влітку може бути приємнішим навіть при температурі вище +20 градусів за Цельсієм. Крім того, човнові прогулянки та прогулянки островами влітку з гарантовано спекотною погодою та теплим морем можуть бути приємнішими. Найпопулярніші човнові тури з Шарм-ель-Шейха – на Білий острів, національний парк Рас-Мохаммед і на острів Тиран.

2. Менше натовп

Оскільки літо в Єгипті — низький туристичний сезон, мандрівники зможуть насолодитися поїздкою з меншим скупченням людей. Це означає спокійніший відпочинок на курортах біля пляжу або біля басейну, а також відвідування популярних пам’яток з меншою кількістю людей.

3. Нижчі ціни

Ціни в туризмі залежать від попиту, і хоча тури до найпопулярніших літніх напрямків Європи цього року досягли найвищих цін з доковидних часів, готелі в менш популярному літньому напрямку — Єгипті — залишаються доступними. Це чудова можливість вибрати готель високого класу за гарною ціною (наприклад, „Ріксос“), а якісніші номери з видом на море будуть і доступнішими.

4. Пляжі та барвистий підводний світ

Спекотна погода – найкращий час, щоб насолодитися приголомшливими водами та підводним світом Червоного моря. У літні місяці унікальний та барвистий підводний світ стає ще чарівнішим. Багато видів риб не з’являються взимку через холод, але влітку, коли вода тепліша, Червоне море оживає на повну, роблячи снорклінг та дайвінг ще більш видовищними. Плавання, снорклінг та дайвінг у виключно теплому морі можуть стати кращою розвагою для кожного мандрівника цього літа. Крім того, це гарний час для навчання дайвінгу, оскільки вода тепліша.

5. Сезон манго

Плоди манго – один з улюблених ласощів в Єгипті і навіть може бути синонімом літа в Єгипті. Країна є одним з найбільших манго експортерів у світі, експортуючи близько 30 000 тонн манго в Європу і на інші ринки. Сезон збору солодкого та ароматного манго в Єгипті починається з червня і триває до листопада, з піком урожаю у червні, липні та серпні. Існує 15 різних сортів єгипетського манго – різних розмірів, квітів і смаків, – якими найкраще насолоджуватися у свіжозібраному вигляді влітку.