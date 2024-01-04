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ТуризмЯпонія

Жінка з ножем напала на туриста у метро Токіо

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Жінка з ножем напала на туриста у метро Токіо
undergroundexpert.info

Невідома жінка напала із ножем на пасажирів у вагоні метро. Внаслідок інциденту постраждали четверо людей, передає Livedoor.

Пригода сталася 3 січня на станції метро “Акіхабара”. Поліцейські розповіли, що постраждали чотири особи віком від 20 до 60 років.

Агресивну жінку вдалося затримати. Вона доставлена до поліції для з’ясування обставин нападу на людей.

Це не перший напад у токійському метро. У 2021 році під час святкування Хеллоуїна чоловік з ножем у костюмі Джокера напав на людей та поранив 17 людей. Поліцейським він розповів, що “хотів убити людей, щоб бути засудженим до страти”.

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