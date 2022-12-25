В Японії пасажир зламав ребро під час турбулентності, незважаючи на те, що був пристебнутий

Пасажир японської авіакомпанії отримав перелом ребра під час дивної події на борту внутрішнього рейсу, незважаючи на те, що він був пристебнутий ременем безпеки. Турбулентність виникла незадовго до посадки.

Подробиці аварії на борту літака Airbus A320, що експлуатується «гібридною» авіакомпанією Starflyer, нещодавно було опубліковано у звіті про перебіг розслідування, проведеного японською радою з безпеки на транспорті.

Літак виконував короткий рейс між токійським аеропортом Ханеда та Кітакюсю у префектурі Фукуока, коли потрапив у турбулентність при заключному заході на посадку. Під час інциденту літак розгойдувало з боку на бік, внаслідок чого одного з пасажирів, який сидів у задній частині літака, вдавило в підлокітник.

Потерпілий розповів слідчим, що одразу відчув біль у правій частині тіла, і оскільки біль не проходив, через кілька днів він вирішив звернутися до лікарні для обстеження. Лікарі виявили, що пасажир отримав перелом ребра внаслідок зовнішнього впливу.

Японські слідчі з розслідування нещасних випадків кажуть, що вони вже провели бесіди з усіма причетними до аварії, проаналізували погодні умови того дня.

Тепер розслідування зосередиться на тому, що стало основною причиною інциденту, і чи була можливість уникнути травм.

Незважаючи на дивний характер цієї події, переважна більшість травм, отриманих пасажирами та членами екіпажу внаслідок турбулентності, відбувається через те, що вони не були пристебнуті.

Минулої неділі 36 пасажирів отримали поранення, коли рейс Hawaiian Airlines з Фінікса до Гонолулу увійшов до зони сильної турбулентності. 11 із цих травм було визнано серйозними, а 20 пасажирів та членів екіпажу довелося доставити до лікарні для подальшого лікування.

Більшість постраждалих у момент аварії не були пристебнуті ременями безпеки, незважаючи на те, що на той час горіло табло «Пристебніть ремені». Дехто був підкинутий у повітря, внаслідок чого вдарився об стелю та отримав серйозні травми голови.

У ході іншого інциденту в понеділок п’ять пасажирів рейсу United Airlines з Ріо-де-Жанейро до Х’юстона були госпіталізовані після того, як літак знизився на 150 метрів лише за кілька секунд після того, як літак потрапив у несподівану турбулентність.

Фактично загроза несподіваної турбулентності є причиною того, що авіакомпанії та фахівці з безпеки польотів рекомендують пасажирам перебувати в кріслах пристебнутими, навіть коли політ проходить штатно, і згасло табло «Пристебніть ремені».