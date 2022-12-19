Десятки людей постраждали через турбулентність у літаку над Гаваями

Щонайменше 20 людей отримали травми різного ступеня тяжкості через турбулентність на борту літака Hawaiian Airlines, що летів з американського міста Фінікс, передає ДІП із посиланням на Daily Mail.

За інформацією видання, пасажири наближалися до кінця семигодинного польоту з Фінікса до Гонолули 18 грудня вранці, коли багатьох викинуло з крісел. Серед постраждалих на борту були як пасажири, так і три члени екіпажу. Кожен з них отримав різні травми, включаючи серйозні травми голови, порізи та забиті місця, коли вони врізалися в стельові панелі та верхні контейнери літака.

З постраждалих 20 осіб було доставлено у відділення невідкладної допомоги, причому 11 із них у тяжкому стані, а дев’ять – у стабільному. За даними Hawaiian Airlines, всього на борту літака було 278 пасажирів і десять членів екіпажу.

Головний операційний директор Hawaiian Airlines Джон Снук підтвердив, що на той момент було включено знак ременя безпеки, зазначивши, що це був “найгірший випадок турбулентності”, з яким він коли-небудь стикався за сім років роботи в авіакомпанії.

На кадрах, знятих на мобільний телефон усередині літака Airbus A330, видно, що зверху звисають кисневі маски, а ряд пластикових панелей стель тріснули від ударів тих, хто знаходився на борту.

Екстрені служби, включаючи пожежників, бригади швидкої допомоги та державну авіаційну рятувальну пожежну команду, були викликані до аеропорту для реагування на надзвичайну ситуацію з масовими травмами, що сталася близько 11-ї ранку.

“Хоча спочатку ми думали, що серед пацієнтів є ті, хто з критичними травмами після подальшої оцінки виявилося, що вони не так серйозно постраждали, що дуже добре”, – сказав директор швидкої допомоги Гонолулу доктор Джим Айрленд.