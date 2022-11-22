Ще одна країна вирішила зробити ставку на багатих туристів: незабаром простим людям не буде куди поїхати

Відновлення туріндустрії Японії можливе лише в тому випадку, якщо країна «зможе перебудуватися, щоб задовольнити звички західних мандрівників щодо витрат», тобто ставка знову зроблена на більш заможних туристів. Таку заяву зробив Хіроюкі Такахасі, голова Японської асоціації турагентів в інтерв’ю Financial Times. Основних причин для проблем у японської туріндустрії дві — єна почала стрімко падати до долара, а Китай, що колись постачав суттєву частину туристів, досі не збирається відкриватися.

“У таких умовах туріндустрія «має скористатися ситуацією та вдосконалити наші розкішні туристичні продукти та продавати їх багатим мандрівникам”, запевнив експерт. При цьому поки що кількість туристів зростає, але в основному їх продовжує постачати Азія. У жовтні Японію відвідало майже 499 тис. туристів — це вдвічі більше, ніж у вересні, але на 80% менше, ніж у 2019 році. Причому, за даними Японської національної туристичної організації, кожен четвертий мандрівник у жовтні був з Південної Кореї, 11% були зі США і всього по 2% – з Австралії, Франції та Великобританії.

Залучити багатих туристів планується активним розвитком більш звичних їм пам’яток і видів туризму. Раніше Японія пристосовувалася до китайців, «присвячуючи» цілі поверхи в універмагах. Наразі планується залучити відвідувачів зі США, Європи та Австралії. Ставки робляться на спортивний туризм, наприклад, на південному японському острові Кюсю у жовтні наступного року дебютує велогонка Тур де Кюсю, схожа на Тур де Франс. Також ставки зроблені на любителів розкішного шопінгу та вражень. Саме ці категорії виділив пан Такахасі заявивши, що є два типи багатих туристів: ті, хто хоче розкішних покупок та вишуканих страв, і ті, хто цінує більше відпочинку, що базується на враженнях. Він передбачив, що такі продукти, як пригодницький туризм у гірських районах Японії, зростатимуть.

Проте загалом глава асоціації визнав, що плани — планами, але туріндустрії буде складно досягти цільового показника витрат на іноземних туристів у розмірі 5 трлн ієн ($34 млрд) на рік, який прем’єр-міністр Фуміо Кісіда оголосив минулого місяця. Основна проблема – відсутність китайців. Також туріндустрію «терзають» такі проблеми, як гостра нестача робочої сили у зв’язку з «ковідними» звільненнями, а також низькі зарплати в галузі та велика плинність кадрів. Крім того, як і по всьому світу, тургалузі довелося зіткнутися з нещодавнім зростанням цін на продукти харчування та електроенергію, при цьому туристи очікують на опір перекладання витрат на них і підвищення цін. “Ось чому нам потрібно обслуговувати клієнтів високого класу і підвищувати прибутковість”, – сказав Такахасі.