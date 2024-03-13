Загадковий дзеркальний стовп з’явився на пагорбі в Уельсі

Таємничий срібний триметровий стовп з’явився на пагорбі в Уельсі. Місцеві жителі ламають голови: що це за об’єкт, хто і навіщо його встановив, повідомляє Sky News.

За інформацією порталу, незвичайний предмет неподалік міста Хей-он-Уай у Поуїсі побачив місцевий житель, який регулярно ходить повз. Чоловік сказав, що ніколи раніше не бачив на цьому місці нічого схожого.

“Мені здалося, що це може бути обладнання для наукового дослідження зі збору дощової води. Але, придивившись, я зрозумів, що предмет виглядає занадто дивно для цього. Я підійшов ближче, щоб розглянути, і зрозумів, що це трикутний предмет з нержавіючої сталі, порожній усередині”, – розповідає очевидець.

Зазначається, що це не перший стовп, який з’явився у світі за останні чотири роки. Порожнисті дзеркальні стели раніше були виявлені в американському штаті Юта, на вершині гори Пайн у місті Атаскадеро в штаті Каліфорнія, потім у Великій Британії на острові Уайт, Нідерландах та Румунії. Хто і з якими цілями встановлює загадкові конструкції – невідомо.

Прибічники теорії змови припустили, що виникнення загадкових стовпів якось пов’язані з позаземними цивілізаціями.