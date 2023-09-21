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Візи до Великобританії значно подорожчають для туристів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Візи до Великобританії значно подорожчають для туристів

Туристи, які планують поїздку до Великобританії, платитимуть більше. Влада країни збирається підвищити вартість віз. Відповідну заяву опублікували на офіційному сайті кабінету міністрів.

Нові тарифи набудуть чинності 4 жовтня. Так, вартість гостьової візи зросте на 15 фунтів стерлінгів, а плата за подання заяви на отримання студентської візи зросте на 127 фунтів стерлінгів.

Таким чином, гостьова віза, за якою в країні можна перебувати до шести місяців, коштуватиме 115 фунтів стерлінгів, а студентська віза – 490 фунтів стерлінгів.

“Доходи від стягуваних зборів відіграють життєво важливу роль у спроможності Міністерства внутрішніх справ керувати стійкою системою імміграції та громадянства”, – йдеться у повідомленні.

Зміни зачеплять низку інших міграційних документів, включаючи медичну візу.

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