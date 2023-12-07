Великобританія посилить візові правила через рекордну імміграцію

Як повідомляє Daily Mail, влада Великобританії заявила про посилення візових правил через рекордну імміграцію на територію країни.

Нові правила набудуть чинності вже із січня 2024 року.

Зокрема, вони стосуватимуться студентських віз, кількість яких буде суттєво скорочена. Більшості студентів заборонять привозити свої сім’ї до Великобританії, і вони більше не зможуть перейти на робочі візи, доки не закінчать навчання. Також переглянуть суму грошей, яку студенти повинні мати на рахунках, щоб фінансувати своє перебування у Великій Британії.

За даними британського Управління національної статистики, за минулий рік відбулося різке зростання легальної міграції з 700 000 до 1 млн осіб. Торік іноземні студенти привезли до Великобританії 136 000 утриманців — членів своїх сімей, тоді як у 2019 році їх було лише 16 000.

МВС Великобританії очікує, що ці заходи дозволять запобігти використанню студентських віз як «чорний хід для роботи» в королівстві.