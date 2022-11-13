В Британії закриваються всі розважальні заклади: грошей немає

Великобританія може залишитись без нічних клубів та інших розважальних закладів. Причина — зростання цін на електрику та природний газ – заклади тепер просто не мають достатньо грошей, щоб платити за комуналку. Як заявляють у місцевих ЗМІ представники індустрії, у середньому у Британії нічні клуби банкрутують і закриваються через день, і це є «трагедія для британської культури».

Всього за останні 9 місяців закрилися 123 заклади. Представники галузі побоюються, що якщо так піде й надалі, галузі загрожує повне закриття. Так, як пише Times, Великобританія може втратити близько половини майданчиків, що залишилися, протягом року.

Це трагедія для британської культури. Нічні клуби вирощують багатообіцяючі таланти, а також культурні та соціальні центри спільнот, яким загрожує зникнення назавжди», – заявив директор Асоціації індустрії нічного життя (NTIA) Майк Кілл. Він також налякав громадськість, додавши, що якщо клуби продовжать закриватися, їм на зміну прийдуть «незаконні вечірки». «Наша індустрія була заснована для створення безпечного середовища, яке добре регулюється, добре контролюється і включає зокрема фахівців, здатних надати першу допомогу, щоб люди могли безпечно проводити вечірки. Якщо ми зіткнемося з очікуваним спадом, люди будуть мати інші соціальні та культурні заходи, де немає жодних правил і їхня безпека ніхто не забезпечує», — сказав Кілл у своїй заяві.

Втім, проблеми не лише у цієї «культурної індустрії». Відповідно до звіту SME Insights та страхової компанії Simply Business, 54% малих підприємств ризикують закритися через збільшення витрат.