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У Грецію з Британії після 17 років судових суперечок повернуться сотні давніх артефактів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Грецію з Британії після 17 років судових суперечок повернуться сотні давніх артефактів

Греція змогла повернути сотні викрадених стародавніх артефактів після завершення судового позову з компанією опального британського арт-дилера Робіна Саймса. У Грецію з Британії повернеться бронзова статуя юного Олександра Македонського, повідомила міністр культури і спорту країни Ліна Мендоні.

У колекції Робіна Саймса – тисячі предметів мистецтва стародавнього світу, які були знайдені під час нелегальних розкопок та зберігалися у різних країнах. Афіни вважають, що Саймс грав ключову роль у міжнародній злочинній мережі, яка займалася торгівлею старовинами.

„Статуї, статуетки, скульптури, вази, прикраси, посуд та аксесуари, датовані періодом від неоліту до ранньовізантійської епохи і які перебували у володінні ліквідованої компанії Robin Symes Limited, були повернуті грецькою державою та репатрійовані після успішного результату багаторічної справи, – Греція.

Загалом до Греції повернеться 351 предмет із колекції Саймса. Судова тяганина з компанією арт-дилера тривала 17 років.

2016 року поліція Швейцарії у співпраці з італійською поліцією встановила, що компанія Саймса зберігає величезну колекцію артефактів на території порту Женеви.

Міністр культури і спорту Греції Ліна Мендоні, оголошуючи про повернення старожитностей, не уточнила, чи є серед аретфактів, які будуть передані Афінам, предмети зі „швейцарської колекції“ Робіна Саймса.

Протягом багатьох років Афіни домагаються повернення артефактів, які були в різні часи вивезені з Греції.

Одне з найбільш обговорюваних питань – чи повинен Британський музей повертати Греції статуї Парфенона, які перебувають у нього.

Греція неодноразово вимагала від Великобританії повернути скульптури Парфенона – Афіни не визнають законним дозвіл влади імперії Османа на вивезення скарбів.

Мармурові фризи, скульптури Парфенона на початку ХІХ століття вивіз із Афін британський дипломат лорд Елгін. Їх у 1816 році купив уряд Британії, після чого вони були розміщені у Британському музеї.

У березні цього року Ватикан повернув Греції три фрагменти з Парфенону. Папа Римський Франциск тоді назвав повернення пам’ятників важливим жестом дружби.

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