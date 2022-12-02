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Велика БританіяТуризм

У Британії стюардеса попросила пасажирку з інвалідністю поступитися місцем на борту коту

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Стюардеса попросила пасажирку з інвалідністю поступитися місцем на борту коту

Стюардеса попросила пасажирку з інвалідністю поступитися місцем на борту коту і була облаяна в мережі. Своєю історією дівчина поділилася на Reddit, на неї звернув увагу британський таблоїд The ​​Mirror.

Зазначається, що 25-річна пасажирка та її 32-річний чоловік, які страждають на серйозні хронічні захворювання, поверталися додому з поїздки. Крім того, що у дівчини інвалідність, вона також раніше пошкодила ногу, впавши зі сходів, тому їй було важко пересуватися.

Через деякий час після того, як подружжя розмістилося в літаку, до них підійшла стюардеса і попросила виконати прохання, яке їх обурило, — помінятися місцями з пасажирами з кішкою, що сиділи в першому ряду. “Бортпровідниця пояснила їм, що вони не можуть помістити домашню тварину в перенесення в цьому ряду, оскільки там немає простору, куди її можна покласти”, – розповіла користувач форуму.

Дівчина ввічливо відмовила стюардесі, пославшись на те, що вона інвалід і їй важко пересуватися салоном повітряного судна. «Я пояснила, що мені знадобилося багато часу, щоб дістатися свого місця, і що мені дуже боляче ходити, тому я не хочу знову вставати», — повідомила авторка посту.

При цьому користувач форуму підкреслила, що за пасажирами було багато вільних місць, куди вони могли б поставити перенесення з кішкою. Зрештою ситуація вирішилася, коли чоловік, який сидів неподалік, погодився помінятися з любителями тварин місцями, щоб вони сіли разом із вихованцем. «На цей момент я була вже дуже зла, а пара і стюардеса дивилися на нас невдоволено, — продовжила вона. — До того ж бортпровідниця поводилася грубо всю частину польоту, що залишилася».

Переважна більшість користувачів форуму підтримала дівчину. «Я подав би скаргу на авіакомпанію, — написав один із коментаторів. — Стюардеса вийшла за межі дозволеного». “Молодець, що ти заступилася за себе, і не дозволяй подібній ситуації відбити в тебе бажання постояти за себе в майбутньому”, – додав інший.

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