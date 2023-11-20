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Переплутала коми: туристка в Лондоні замовила “недорогий” коктейль у барі та отримала рахунок на 2300 доларів

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Переплутала коми: туристка в Лондоні замовила

Туристка замовила в барі свого готелю коктейль, не уточнивши його ціни, і згодом була просто шокована, коли побачила рахунок, адже її напій коштував 1890 фунтів стерлінгів (понад 2300 доларів). Як пише Independent, жінка поділилася подробицями цієї події.

За її словами, це сталося незадовго до Нового року. Повернувшись у свій лондонський готель, “що трохи напідпитку”, вона замовила коктейль під назвою “1890”. “Я думала, що він коштує 18,90 фунтів (близько 23,5 долара – DIP)”, – сказала вона.

Жінка розповідає, що коли вона виявила, що коктейль коштує майже 2,5 тисячі доларів, вона показала чоловікові рахунок і він “вийшов з бару зі сміхом”.

Туристка вибачилася перед барменом, зазначивши, що гадки не мала, що коктейль коштує такі гроші. Після цього бармен покликав менеджера, який потішив жінку, запевнивши, що все гаразд.

“Це була перша з п’яти ночей перебування в цьому готелі. Якщо вони попросять мене заплатити 2000 фунтів за цей коктейль, у мене точно станеться серцевий напад, тому я уникала бару, як чуми”, – розповіла жінка.

Пізніше жінка все ж таки ще раз зустріла менеджера, який назвав її “дівчиною, яка змусила нас відкрити Cristal” (одна з найпрестижніших і найдорожчих марок шампанського у світі – DIP).

Він розповів їй, що бармена, який її обслуговував, відправили на переатестацію, оскільки він мав переконатися, що клієнти знали про таку високу вартість коктейлю.

“З цього моменту я завжди перевірятиму ціни на коктейлі”, – запевняє жінка.

Уточнювати ціну на блюдо або напій при замовленні – це дійсно добра порада, яка може запобігти небажаним витратам

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