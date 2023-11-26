Туристів попередили про просту помилку, яка може призвести до втрати валізи

Проста помилка, допущена в аеропорту, може призвести до втрати багажу. Як зазначив Майк Харві, керуючий директор компанії 1st Move International, що спеціалізується на міжнародних перевезеннях, йдеться про ігнорування старих багажних наклейок на валізах.

Втрата багажу є однією з основних проблем мандрівників, і минулого року, за даними компанії, було втрачено чи неправильно переміщено 26 мільйонів сумок, повідомила британська газета Sun.

Спосіб, який може підвищити ризик втрати багажу, полягає у несвоєчасному видаленні старих багажних наклейок, що залишилися з попередніх рейсів, що може призвести до того, що багаж буде відправлено на інший рейс. Керуючий директор компанії, Майк Харві, наголосив на важливості акуратності та правильності маркування багажу. «Легко забути зняти бирки з попередніх рейсів, але це полегшить персоналу авіакомпанії перегляд останніх бірок і дозволить не плутатися в інших ярликах. Якщо ваш багаж загубився, вам швидше його повернуть, якщо, звичайно, його зможуть відсканувати».

Існує кілька способів уникнути втрати речей під час подорожі через аеропорти. Наприклад, якщо уникати коротких пересадок і робити вибір на користь триваліших зупинок, це дасть персоналу авіагавані більше часу на переміщення багажу між літаками. Також важливо переконатися, що незакріплені ремені або гачки на сумці надійно застебнуті, щоб запобігти неправильному поводженню з багажем. Експерти також рекомендували використовувати жорсткі валізи, прикріплювати до них пристрої стеження, наприклад AirTag, і вказувати контактні дані на сумках. Додатково фахівці рекомендували завжди фотографувати свою сумку перед вильотом та використовувати багажні бирки.

Важливо, що у разі втрати багажу перед від’їздом з аеропорту необхідно подати заяву, оскільки це запускає процес відстеження. «Зазвичай на багаж наноситься бирка з інформацією про ваш рейс, але про всяк випадок, якщо ви захочете надати авіакомпанії опис, зробіть це якомога докладніше. Скільки валіз, якого вони розміру, якого кольору та якої марки? Кожна деталь допомагає», – зазначив Харві і додав, що тривала подорож з правильно маркованою валізою, як правило, допомагає туристам уникнути проблем із втратою речей на відпочинку.