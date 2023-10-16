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Туристів попередили ніколи не класти свою валізу на ліжко у номері готелю

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Туристів попередили ніколи не класти свою валізу на ліжко у номері готелю

Відмовитися від звички кидати валізу на ліжко одразу після заселення в готельний номер туристів закликав британський сомнолог Мартін Сілі. Його зауваження – попередження про потенційне поширення гіперадаптованих «суперклопів», зазначив портал Daily Star.

За словами експерта, багато туристів, бажаючи розпакувати речі та розслабитися, одразу кидають свої сумки на ліжко. Однак це ніколи не можна робити, особливо в Європі у світлі останніх подій. Нагадаємо, багато країн, включаючи Францію (подробиці тут) та Велику Британію, нещодавно опинилися під загрозою через появу мутантних паразитів. Вони почали поширюватися з одного місця до іншого за допомогою туристів у громадському транспорті, поромах і навіть літаках. Частина непрошених гостей доїжджала і до будинку мандрівників.

«Коли ви кладете свою валізу на ліжко, ви надаєте клопам можливість забратися всередину, – сказав він. — Після того, як вони потрапляють до вашого багажу, вони можуть легко подорожувати з вами та оселитися у вашому домі».

У зв’язку з загрозою зараження фахівець порадив туристам дотримуватись кількох простих правил, щоб уникнути цих неприємних ситуацій. Одним з важливих моментів є зберігання валізи якнайдалі від ліжка в готельному номері. “Найкраще поміщати багаж на багажну полицю або розпаковувати речі у ванній, де текстильних поверхонь менше”, – пояснив Сілі.

Крім цього, Мартін Сілі запропонував кілька інших порад. Він рекомендував розміщувати одяг у шафі і уникати тумбочок і комодів, оскільки клопи можуть використовувати тумби, щоб сховатися. Крім того, брудний одяг, який дуже привабливий для цих комах, слід зберігати в пластиковому пакеті, повністю запечатаному, щоб не приваблювати кровососів.

Як виявити клопів у готельному номері?

  1. Спочатку необхідно зняти постільну білизну та оглянути матрац. Дорослі клопи мають плоскі тіла, які за розміром та кольором нагадують яблучну кісточку.
  2. Звертати увагу на наявність червоних, іржавих чи темних плям, а також яйця чи хітинову оболонку комах. Хоча цей екзоскелет важко помітити, його присутність зазвичай виявляється групами, що полегшує виявлення.
  3. Оглянути нижню частину ліжка, всі висувні ящики, якщо є, плюс зазори між узголів’ям ліжка і стіною.
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