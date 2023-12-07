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Туристам повідомили про великі безкоштовні пільги, які приховують готелі, але про які потрібно просто попросити

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Туристам повідомили про великі безкоштовні пільги, які приховують готелі, але про які потрібно просто попросити

Відпочинок може стати ще приємнішим, якщо знати, які безкоштовні пільги надають готелі, але про які гості часто не знають, тому що персонал це не афішує. Колишні співробітники готелів розкрили секрети, розповідаючи про те, як отримати більше, лише попросивши, повідомило британське видання The Sun.

«У моєму готелі були речі, про які я ніколи не думала просити, наприклад, серветки для макіяжу та щітки для волосся. Тепер, коли я зупиняюся в готелях, я питаю у службовців, перш ніж вийти та купити туалетне приладдя, яке забула взяти з собою», – таке повідомлення залишила одна мандрівниця в соцмережах.

Ось якими пільгами туристи можуть скористатися:

  1. Міні-туалети: Гості можуть просити не тільки найнеобхідніші речі для ванни, але і предмети, такі як серветки для макіяжу і щітки для волосся.
  2. Повернути втрачені речі. Готель надає безкоштовні товари, і гості також часто залишають речі для персоналу. Але є обмеження на те, як довго можуть залишатися речі, і це означає, що персоналу доводиться забирати їх собі, – зазначила співробітниця. – Мій готель зберігав втрачені речі протягом 90 днів, перш ніж їх можна було віддати персоналу. Іноді я знаходжу щось варте, наприклад, випрямляч для волосся, яким я користуюся досі». Деякі готелі навіть мають спецсховище для втрачених речей, і гості можуть повернутись за ними протягом певного часу.
  3. Спеціальні пропозиції. Персонал готелю може надати додаткові безкоштовні послуги або предмети, особливо якщо гості ввічливо просять.

Чому пільги можуть зникнути

Ця небезпека стосується європейських готелів. Нові правила ЄС, спрямовані на скорочення відходів, заборонять готелям видавати відпочиваючим міні-туалетне приладдя. Їх замінять великі загальні ємності. А поки що у гостей готелів залишається можливість отримати набагато більше, ніж вони могли б уявити. Просити необхідно не лише стандартні речі, а й ті, про які багато хто не здогадується.

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