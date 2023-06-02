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Туристам повідомили 5 способів пронести «зайве» на борт літака без доплати

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Розкритий секрет, як укласти в маленьку валізу багато речей

Суворі нормативи за вагою багажу та ручної поклажі, а також гігантські суми за їх перевищення змушують туристів, які не бажають збанкрутувати, брати в подорож менше речей або шукати варіанти обійти правила. Експерти з подорожей поділилися 5 способами пронести “зайве” на борт літака без доплати, пише видання Express.

Щоб заощадити на багажі під час подорожі, достатньо виявити трохи фантазії, вважає Джеймс Коул, засновник та керуючий директор Panache Cruises. «Проявив трохи уяви, можна знайти безліч лайфхаків та уникнути суворих обмежень авіакомпаній. Від упаковки одягу в наволочку до використання сумок з д’юті-фрі для отримання додаткових послуг», – сказав він.

Для початку перед подорожжю туристу потрібно переконатися, що він справді взяв лише потрібні речі, а також – не забув упаковати потрібні. Якщо, незважаючи на розумний відбір, валіза важить більше за потрібне, можна звернутися до наступних порад.

1. Купити дорожній жилет. Джеймс Коул наголосив, що цей предмет одягу легко замовити в інтернеті. У жилеті безліч кишень для дрібниць, щоб не класти їх у сумки та валізи, а отже, не переплачувати.

2. Придбати хорошу дорожню сумку. Вага багажу включає і вагу сумки, розумно вибрати легку модель, щоб простіше вкластися в нормативи.

3. Викинути туалетне приладдя. Шампуні, креми, зубні пасти та інші речі можуть важити досить багато, тому рекомендується купити їх після прибуття в пункт призначення.

4. Подорожувати у найважчому одязі. Толстовки, пальто, важке взуття – все це краще одягнути на себе, звільнивши місце у валізі.

5. Одягатися у кілька шарів. «Ніхто ніколи не дізнається, що на вас вісім бікіні, п’ять топів та толстовка з капюшоном. Як тільки ви піднялися на борт, можете роздягнутися до початкового одягу, і за правилами ніхто нічого не зможе вам сказати», – розповів експерт.

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