Турист був шокований, коли з нього вимагали 50$ за те, що він лише відкрив у номері міні-бар, але нічого звідти не брав

Відкриття дверей міні-бару в готельному номері просто заради інтересу обернулося для іноземного туриста виставленим рахунком у розмірі 50 долларів, хоча гість нічого звідти не взяв. Про те, як вирішилося питання, мандрівник розповів в одній із гілок на форумі Reddit.

За словами гостя, йому все одно довелося заплатити зазначену суму, оскільки він не помітив оголошення, вивішене в номері, згідно з яким готель стягує плату не лише за те, що клієнти беруть щось із міні-бару, а й за те, що кладуть туди свої речі. Таким чином, оплата провадиться за відкриття дверей. Як з’ясувалося, холодильник оснащений датчиком. Центр освіження знаходиться на датчику. “За використання буфету для зберігання особистих речей автоматично стягується плата в розмірі $50 доларів США”, – йшлося в повідомленні.

Гість поділився фотографією повідомлення на форумі, де інші люди, як і він, були шоковані побаченим. «Я не став би продовжувати підтримувати готелі, які займаються цим», «Це незаконно!», «Це підлість і жадібність», — обурилися коментатори.

На жаль, це далеко не поодинокий випадок непередбачених витрат у готелях: деякі готелі тепер обкладають туристів прихованими зборами, які згадуються лише у правилах та умовах проживання, якщо взагалі згадуються.

Так, один із найпоширеніших зборів, який не завжди прямо згадується, — це курортний збір — туристи платять за зручності на території готелю, навіть якщо вони ними не користувалися. До поняття «курортний збір» може входити все, що завгодно, від відвідування тренажерного залу та басейну до інтернету та телефонних дзвінків.

За даними Forbes, середній курортний збір в іноземних готелях становить додатково $30 за ніч, хоча деякі готелі беруть до $160 за ніч, що може зрештою подвоїти вартість перебування в готелі. Проте трапляється й таке, що курортний збір стягується лише з певних гостей. Наприклад, якщо вони забронювали номер через третю сторону за особливо вигідною угодою.

Втім, від сплати курортного збору, якщо деякі вигоди не відповідають вимогам. Наприклад, басейни закриті на профілактику або в готелі повільний Wi-Fi. Окрім того, часто збори скасовуються і для учасників програми лояльності готелю.

У статті для Yahoo Finance експерти з туризму розкрили найбезглуздіші приховані збори, які їм доводилося платити під час відпустки. Радж Махал, засновник сайту бронювання подорожей PlanMoreTrips, розповів, що під час перебування в Лас-Вегасі (США) йому також доводилося платити за зберігання деяких своїх напоїв у міні-барі готелю.

«Я був у готелі MGM Aria, вони мають вдосконалені міні-бари, оснащені датчиками. Холодильник визначає, коли предмет переміщується або змінюється розмір або вага вмісту. Ми принесли свій алкоголь і використали міні-холодильник, щоб напої не нагрілися, а коли виїжджали, MGM взяв з нас «плату за особисте користування» у розмірі $25 доларів на день», – поділився він, щоправда, не уточнивши, скільки ночей довелося сплатити за користування холодильником.