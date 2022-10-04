The Express: Британський турист чотири рази забув про рейс через похмілля за що отримав великий штраф

Для сім’янина з Великобританії поїздка на Ібіцу закінчилася величезним штрафом та необхідністю збирати гроші на дорогу додому “з миру по нитці”. Історію британця публікує The Express.

Сазу Ісмаїлу 36 років. У британця є сім’я – двоє дітей та чоловіка. Зазвичай вони проводять відпустку разом. Але коли друзі покликали Саза провести уїк-енд на Ібіці, родина не стала перешкоджати.

Для Саза, що називає себе “ходячою катастрофою”, вихідні на курорті виявилися надто бурхливими. Через похмілля та недосипання він пропустив чотири літаки додому – на перші два рейси запізнився, а два інші переплутав.

Оскільки подорож обійшлася британцю дорожче, ніж він припускав, чоловікові довелося звернутися до користувачів соцмереж. Саз почав агітувати людей поділитися з ним грошима, щоб він міг заплатити штраф за паркування біля аеропорту та купити квиток додому.

Саз обіцяє надалі відпочивати лише “під наглядом сім’ї”.