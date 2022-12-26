Стюардеса побила пасажира за користування туалетом

За спробу «проникнути» в туалет бізнес-класу ви можете бути принижені і навіть фізично постраждати — так поскаржився в соцмережі Reddit шокований турист, якого, за його словами, стюардеса відчитала, виштовхала і навіть певною мірою побила після його спроби проникнути в більш «висококласну» вбиральню.

Як розповів сам постраждалий, вони летіли додому на Різдво, причому їхній рейс затримали в аеропорту на п’ять годин і ще годину вони простояли на льотному полі. «Була така турбулентність, що табличка «застебніть ремені» була включена не менше ніж 30 хвилин. Як тільки його вимкнули, візок бортпровідників заблокував прохід у наш туалет у задній частині літака», – заявив він. Як додав пасажир, вони не лише пили багато води за час затримки рейсу, а й змушені приймати ліки, які дають сечогінний ефект.

«Я побачив, що візок блокуватиме прохід ще довго, і вирішив скористатися туалетом у салоні бізнес-класу. Я не зробив би цього, але мені терміново треба було до вітру», – заявив постраждалий турист. У туалет він пройшов безперешкодно, а ось на виході його зустріла стюардеса.

«Вона стала в проході так, що я не міг пройти повз, і на весь лайнер відчитала мене, що мені не дозволено користуватися цією вбиральнею. Потім вона просто виштовхала мене, застосувавши фізичне насильство!», – поскаржився турист.

Думки читачів, хоч як це дивно, розділилися. Частина вважає, що бортпровідник справді перевищив свої повноваження, якщо дійшов до рукоприкладства. Інша частина продовжує соромити туриста, заявляючи, що люди платять за бізнес-клас великі гроші, щоб отримати кращі зручності та обслуговування. «а той, хто не заплатив за ці зручності та послуги та бере їх, просто краде», – запевняють вони.