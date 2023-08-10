Сім’ї з Великобританії довелося відмовитися від відпочинку на суму 7 000 фунтів через дефектний паспорт

Згідно з інформацією, опублікованою The Manchester Evening News, британська родина з Олдхема втратила можливість провести відпустку в Таїланді через проблему з паспортом їхньої доньки. Документ, що виявився порушеним, з надірваною сторінкою не був прийнятий співробітником авіакомпанії Qatar Airways.

Сім’я, що включає Сюзанну та Стівена, їхню дочку Бетані та її хлопця, планувала вирушити на Пхукет 4 серпня. Вони сплатили 7 000 фунтів вартості туру.

Проте співробітник авіакомпанії Qatar Airways не дозволив Бетані посадити на борт літака через виявлену порушену сторінку в її паспорті. В результаті батьки змушені були залишитися в Манчестері разом із дочкою, тоді як хлопець вирушив до Таїланду поодинці.

Згідно з британськими законами, паспорт вважається недійсним, якщо дані в ньому нечитабельні або є пошкодження сторінок. Незважаючи на невеликий розрив на сторінці документа дівчини, інформація в ньому залишалася читаною.

Представники Qatar Airways вибачилися за незручності, але відмовилися компенсувати збитки, пояснивши, що стан паспорта є відповідальністю пасажира.

Зустрівшись із цією непередбаченою подією, сім’я Олдхем вирішила моментально бронювати квитки на рейс до Туреччини, сплачуючи за них 5000 фунтів. В даному випадку вони змогли без проблем вирушити у свою відпустку.