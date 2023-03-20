Популярний британський пляж перетворили на звалище

Популярний пляж у Великій Британії виявився “забитий сміттям” і зазнав різкої критики на відомому туристичному порталі: шоковані відпочиваючі поклялися “ніколи туди не повертатися”, передає The Sun.

ЗМІ пише, що пляж Камбер-Сендс на півдні Англії, який є одним із найвідоміших морських курортів королівства, був розкритикований у коментарях популярного туристичного сайту TripAdvisor.

Деякі користувачі порталу залишили про зону відпочинку відгук із одного слова: “Депресивно”. Серед майже двох тисяч відгуків пляж 59 разів отримав оцінку “жахливо”, а ще 48 разів – “погано”. До слабких оцінок туристи додають “страшилки” про відоме туристичне місце відпочинку.

Один користувач розкритикував “пригнічуючий пляж” у своєму огляді, охарактеризувавши своє перебування там як “огидний досвід”:

“Ніжна ванна була оточена калюжею з брудною водою, яка не витікала. Купи собачих екскрементів дорогою. Пляж був заповнений групами людей, які голосно кричали і лаялися один з одним.

Пляж міг би бути красивим, але натомість скрізь сміття, включаючи використані рулони туалетного паперу в дюнах і в маленьких басейнах для малюків, всюди недопалки, скляні пляшки, банки, пластикові пакети, одноразові барбекю та підгузки.

Тут пахло сміттєзвалищем! Я ніколи сюди не повернуся! Було похмуро і сумно, незважаючи на спекотну погоду і палюче сонце”, – завершив свій огляд незадоволений відпочиваючий з ніком Rnovell.

Деякі поділилися у Twitter фотографіями переповнених сміттєвих баків та занедбаних багатьових ям, покритих небезпечним битим склом. І все це на пляжі – найкомфортнішому, здавалося б, місці для сімейного відпочинку.

Інший користувач розповів про свої враження, назвавши своє дозвілля на відомому пляжі “найжахливішим часом”.

“Гірший мій досвід коли-небудь! Брудно, люди вживають рідкий закис азоту на очах у дітей, всім байдуже! Це рай для алкоголіків і наркоманів! Людям з сім’ями слід уникати цього місця”, – наводить гнівний відгук туриста видання.

А третій користувач розкритикував місцеві зручності, включаючи “брудні та негігієнічні” туалети, і стверджував, що серед речей, що валяються на піску, були презервативи, запальнички та намети. Він здивувався, “чому люди бувають такими”.

За інформацією The Sun, неприємний стан пляжу може бути пов’язаний з тим, що Камбер-Сендс нещодавно увійшов до списку 70 британських пляжів, на яких місцевим жителям рекомендували не купатися через наслідки сильних злив.

Навіть з урахуванням усього вищевикладеного, що Камбер-Сендс є популярним у англійців морським курортом, він був названий пляжем зі “прихованими небезпеками” після того, як п’ятеро молодих людей одночасно потонули там у 2016 році.