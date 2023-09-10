На Кіпрі п’ятеро туристів затримано за зґвалтування молодої дівчини

На Кіпрі стався інцидент із сексуальним характером, у якому молода британська туристка заявила, що була зґвалтована групою чоловіків у номері готелю. Внаслідок цієї заяви поліція заарештувала п’ятьох туристів.

За інформацією кіпрської преси, п’ятеро затриманих є громадянами Ізраїлю.

За словами постраждалої, напад стався просто у готелі, де вона відпочивала. Усіх п’ятеро було затримано і чекають на вирок у місті Фамагуста.

Представник поліції з Нікосії заявив: “Ми не розкриємо їхнього віку, але уточнимо, що всі вони молоді”. Затримані перебуватиму під вартою під час проведення розслідування. За даними, отриманими поки що, п’ятеро ізраїльтян заперечують звинувачення.

Цей інцидент нагадує випадок, який стався раніше, коли двох пакистанських чоловіків віком 27 і 24 років було засуджено до довічного ув’язнення за групове зґвалтування 18-річної британської туристки на пляжі в Ретімно (Кріт, Греція) у липні 2022 року.

Незважаючи на спроби адвокатів оскаржити це рішення, грецькі ЗМІ наголошують, що країна рішуче бореться із подібними сексуальними злочинами.