Багато курортів хочуть позбутися туристів однієї національності через їхню огидну поведінку

Від фотографій голяка на військових меморіалах та неадекватних розіграшів в аеропорту, до лежання у сміттєвих контейнерах та угону авто — від такої дивної поведінки іноземних туристів на відпочинку втомилися багато світових курортів. Йдеться про британських мандрівників, яких з деяких пір за кордоном перестали зустрічати з розкритими обіймами.

Як зазначив портал Daily Mail, багато курортів у різних країнах хочуть позбутися туристів переважно однієї національності через їхню неприємну поведінку. Мешканці справедливо обурюються, коли відпочиваючі, перебуваючи в чужій країні, зневажливо ставляться до місцевої культури та порушують закони та норми поведінки. Британські туристи, зокрема, славляться своїми буйними вчинками — галасливими пияками, голим дефіле, гонками на викрадених автобусах та іншими абсурдними витівками у громадських місцях.

В результаті інші туристи отримують негативний досвід та враження від перебування на курорті, і це негативно позначається на розвитку туризму у регіоні. Не в захваті від вчинків британців, що не просихають, і місцеве населення. Наведемо лише кілька їхніх поганих проявів, через які курорти хочуть позбутися неприємних гостей.

По-перше, відзначилися жахливою поведінкою біля історичних пам’яток.

Британські туристи часто виходять за межі норми, у тому числі біля історичних пам’яток та меморіалів. Так, у Римі один із буйних британців вирішив залізти у фонтан військового меморіалу і позувати там оголеним і дратував оточуючих. Пізніше до нього приєднався його приятель, і двоє чоловіків грали у воді біля підніжжя Вівтаря Вітчизни – пам’ятника загиблим у війні, який спочатку був побудований на честь Віктора Еммануїла II, першого короля об’єднаної Італії. Інші знімали на відео телефонів дивну поведінку приїжджих. Зауважимо, що італійські поліцейські оперативно не встигли затримати порушників, але спромоглися вистежити їх. Неоціненну допомогу у затриманні злочинців надали відеоролики очевидців.

По-друге, кумедно жартують в аеропортах.

Британські туристи також засвітилися в аеропорту грецького острова Закінтос. Один із них взяв на себе сміливість дістатися мікрофону співробітника авіагавані і оголосити втомленим співвітчизникам, що рейс до Манчестера затриманий на шість годин. Його хибне повідомлення викликало переполох серед очікуючих та персоналу аеропорту. Добре, що все вирішилося швидко – служба безпеки скрутила його та відправила на допит, тож свій рейс він пропустив.

По-третє, пірнають у канали та змагаються з місцевою командою човнярів.

Британські туристи виявляють неадекватну поведінку на воді. Один із прикладів – п’яний уболівальник «Ньюкасла», який після підбурювання своїх фанатів стрибнув у канал Мілана та влаштував імпровізовану гонку з місцевою командою веслярів. Щоправда, обігнати жодну гондолу йому не вдалося. Йому вдалося пропливти лише кілька метрів, але зрештою він сповільнив хід і вже плив у приниженні, слухаючи вигуки розчарованих уболівальників.

По-четверте, влаштовують заворушення та викрадають транспорт.

Іноді п’яні британські туристи влаштовують заворушення. Наприклад, у стані алкогольного сп’яніння викрадають автобус. Таке було в Бенідормі: п’яний водій не впорався з керуванням і врізався в машини та мотоцикли, що потрапили йому на шляху. «Пощастило, що на той час ночі навколо було мало людей, інакше все могло обернутися набагато гірше», — зазначив тоді один із очевидців.

По-п’яте, залазять у сміттєві баки і застрягають там.

Наприклад, нещодавно п’яний британець застряг у вузькому отворі контейнера для сміття в іспанській Малазі, внаслідок чого довелося викликати на допомогу пожежників та поліцію для його порятунку.

По-шосте, бігають голяка вулицями.

Групи бритаських туристів не раз роздягалися і бігали голяка вулицями Магалуфа. Така поведінка є провокаційною та неповажною по відношенню до інших.

Окрім цих порушень, британці здійснили ще багато необдуманих вчинків на відпочинку під впливом алкоголю.