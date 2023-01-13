Експерти розповіли, у яких туристичних місцях планети фотографування повністю заборонено

Більшості туристів навряд чи відомо, що фотографувати блискучу Ейфелеву вежу у темний час доби незаконно через європейські закони про авторське право. Виявляється, у світі повно подібних місць, де потрібно бути дуже уважними, беручи до рук фотокамеру.

У деяких країнах, наприклад в ОАЕ та Північній Кореї, туристи повинні бути гранично уважними до навколишніх пам’яток, щоб у кадр не потрапило чогось зайвого. А в низці туристичних місць, таких як Ювелірний будинок у підземному сховищі кварталу Ватерлоо Лондонського Тауера, де зберігаються коштовності британської корони, та знаменитий Тадж-Махал в Індії, діють дуже суворі правила фотозйомки.

У подорожах ми робимо дуже багато різних знімків, і так до цього звикли, що навіть не можемо уявити: фотографування в деяких звичних місцях насправді заборонене і незаконне.

Наслідки можуть бути різними: від криків охоронців, до в’язниці та штрафів за незаконну фото- або відеозйомку.

Ось шість найпопулярніших місць у всьому світі, де фотографування заборонено, а туристам слід пам’ятати про місцеві закони під час відпустки.

Ейфелева вежа, Париж

Ця знаменита вежа давно стала символом та місцем тяжіння туристів, особливо коли 20 000 її лампочок загоряються щоночі. Але, виявляється, фотографувати або знімати на відео ці чудові блискучі види Ейфелевої вежі заборонено.

Оскільки підсвічування є художнім твором, європейські закони про авторське право свідчать, що для фотографування та розповсюдження знімків Ейфелевої вежі (у тому числі у соціальних мережах) потрібно отримати спеціальний дозвіл. Звичайно, малоймовірно, що французькі суди почнуть розправлятися з тисячами фотографій вежі, що виблискують, якими мандрівники діляться в соціальних мережах.

Дорогоцінності корони, Лондонський Тауер

Дорогоцінні прикраси Королівського двору зберігаються під цілодобовою охороною в Ювелірному будинку в Лондонському Тауері і наглядом 100 камер відеоспостереження. Усередині Jewel House фотографувати або знімати на відео ці королівські дорогоцінні камені суворо заборонено.

Охоронці мають усі повноваження, щоб втрутитися, якщо хтось буде помічений при спробі сфотографувати коштовності. Фотографування безцінної королівської колекції є потенційною загрозою безпеці, яка може залучити злодіїв, які намагаються побачити візуальні ознаки слабких місць у системі безпеки.

Об’єднані Арабські Емірати

Туристи в ОАЕ мають бути дуже уважними, коли вони фотографують. В ОАЕ заборонено знімати будь-які військові об’єкти, палаци та урядові будівлі. Існує також правило, яке вимагає, щоб люди давали дозвіл, перш ніж потраплять у кадр на вулиці, і ці фотографії не можуть бути поширені без згоди кожного, хто є на фото. Аеропорти ОАЕ також запровадили сувору заборону на фото- та відеозйомку.

Є чимало випадків, коли туристів було ув’язнено та оштрафовано за ці незаконні фотографії, хоча вони просто не були обізнані про існуючі в країні закони.

Сикстинська капела, Ватикан

Офіційний будинок Папи Римського у Ватикані щороку приймає мільйони відвідувачів. Сикстинська капела — священне місце, де зберігаються одні з найкрасивіших творів мистецтва у світі. Туристи, що оглядають каплицю, зобов’язані дотримуватися низки правил — наприклад, прикривати голі плечі та носити довгі штани чи спідниці.

Але це не все. Існує також заборона будь-які фотографії або відео всередині Сикстинської капели. Це правило походить від 1980-х років, коли японська компанія Nippon TV отримала ексклюзивні права на фотозйомку, профінансувавши проект відновлення Сікстинської капели вартістю 3 мільйони фунтів стерлінгів. Сувора охорона, і охоронцям дозволено видаляти фотографії з телефонів відвідувачів.

Північна Корея

Ні для кого не секрет, що для мешканців та гостей Північної Кореї діють одні із найсуворіших правил у світі. Ті, хто їде до країни, повинні дотримуватись певних законів про фотографування. Наприклад, на фотографіях пам’ятників, встановлених на честь попередніх правителів Північної Кореї, не допускається обрізання будь-якої частини тіла, оскільки це ознака неповаги. А у Кумсусанському палаці Сонця фотографування повністю заборонено. Відвідувачі, які бажають побачити мавзолей двох попередніх правителів країни, мають здати свої телефони та фотоапарати перед тим, як увійти всередину.

Тадж Махал

Хоча зовні цю культову пам’ятку Індії зафіксували мільйони туристів та професійних фотографів, які приїхали сюди з усього світу, фотографії інтер’єрів Тадж-Махала заборонені. Оскільки це священний мавзолей, вважається вкрай неповажним фотографувати чи знімати відео, перебуваючи всередині цієї чудової пам’ятки.