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АвстраліяТуризм

Жінку розміру “плюс”, яка купила два місця в літаку, довели до сліз

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Жінку розміру

“Велика габаритна” австралійка Холлі Річардс розміру “плюс” купила два місця в літаку, і її довели до сліз при посадці. Про неповажне ставлення співробітників авіакомпанії вона розповіла у соціальних мережах, на її посаду звернуло увагу видання Daily Mail.

Уточнюється, що керуюча брендом магазину одягу великих розмірів летіла літаком Jetstar із Сіднея до Мельбурну. Жінка заздалегідь купила два місця, щоб запобігти “якимось незручним поглядам або коментарям від людини, що сидить поруч з нею, про посягання на його особистий простір”. Вона також заплатила за додаткові 7 кілограмів ручної поклажі, щоб уникнути зборів з боку авіакомпанії-лоукостера.

Але при реєстрації на рейс два “неймовірно грубі” представники авіалінії зважили її сумки і сказали, що вона перевищила норму. Співробітниця авіакомпанії, за словами пасажирки, “у грубій формі” попросила її сплатити перевагу. Річардс відповіла, що придбала одразу два місця і може розраховувати на дві ручні поклажі, проте жінка на стійці стояла на своєму.

“Я попросила покликати менеджера, але вона назвала мене грубою і заявила, що менеджер скаже те саме. Я відразу ж розплакалася”, – розповіла пасажирка у своєму пості в Instagram.

Проте менеджер поговорила з засмученою пасажиркою, визнала їхню помилку і вибачилася, проте Холлі довелося в сльозах чекати посадки. Вона заявила, що ця ситуація негативно позначилася на її психічному здоров’ї і звинуватила співробітницю Jetstar у нахабстві. Пасажирка зізналася, що була “заплямована і принижена цим випробуванням”.

“Я була змушена чекати в черзі, плачучи у всіх на увазі. Я завжди вживаю додаткових кроків, щоб не бути тягарем для нинішньої системи. Але навіть у цьому випадку до мене не ставляться як до людини”, – написала блогерка.

Жінка засудила “крайню несправедливість” цього досвіду, заявивши, що “неодноразово стикалася з несумлінністю, грубістю та зневагою”.

“Звичайно, багато хто скаже: “Просто схудни”. Я нікому не винна пояснень або вибачень за своє тіло”, – уклала пасажирка.

Пост пережила неприємний досвід пасажирки в Instagram зустріла хор підтримки і співчуття, а також жорстка критика на адресу авіакомпанії.

“Jetstar, вам має бути соромно за відсутність людяності, не кажучи вже про нездатність приймати, адаптуватися і відкрито вітати людей з різними потребами, здібностями та тілами”, – написав слова підтримки один із коментаторів.

Як стало відомо, Jetstar повернули гроші за квитки міс Річардс. Представник авіакомпанії сказав, що вони звернулися до постраждалої пасажирки з вибаченнями:

“Нам дуже шкода чути про недавній досвід міс Річардс, і ми розуміємо, що ця ситуація могла сильно її засмутити. Ми пишаємося тим, що забезпечуємо відмінне обслуговування клієнтів і ставимося до всіх з повагою. Ми вивчаємо, що сталося і як ми можемо покращити ситуацію “, – йдеться в офіційному сполученні авіаперевізника.

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