Всі розділи
ГоловнаLifeStyleЯку їжу не варто проносити на борт, щоб не злити стюардес
LifeStyleТуризм

Яку їжу не варто проносити на борт, щоб не злити стюардес

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Яку їжу не варто проносити на борт, щоб не злити стюардес

Стюардеса розповіла, що саме із їстівних припасів здатне максимально роздратувати команду повітряного судна.

Головний ворог — снеки

Найгірше, на її думку, надходять сім’ї з маленькими дітьми, які жують чіпси, печиво та інші снеки. Крихітки від цього залишаються на сидіннях, між кріслами, на підлозі, завалюються в найдрібніші щілини. Сміття після таких перекушування дуже складно прибирати.

Найменше наслідків від нарізаних фруктів та овочів: навіть якщо дитина впустила шматочок, його легко виявити і відразу викинути.

Допомога вітається

Стюардеса зізналася, що вони нерідко просять батьків прибрати за своїми дітьми, чим викликають невдоволення, інколи ж навіть нариваються на скандал. Втім, більшість пасажирів підтримують стюардес і теж вважають, що батьки, які подорожують з дітьми, не мають права створювати незручності іншим людям у салоні літака. Їм слід захистити інших від криків та біганини свого чада і прибрати за ним весь бардак, а не чекати, коли це зробить персонал.

“У команди прибиральників салонів літаків іноді буває лише кілька хвилин, щоб навести лад. Краще не ускладнювати їм завдання”, – пише туристичне видання.

Без стійких ароматів

Не варто їсти в літаку щось, що сильно пахне. Особливо дратує льотний екіпаж (і не тільки його) ось ця запашна трійця: варені яйця, риба та капуста броколі. Саме ці продукти схильні набувати дуже специфічного аромату, полежавши якийсь час у харчових контейнерах.

Багато хто вважає, що вони дуже вдало придумали: купити в аеропорту улюблений сендвіч з рибою або картоплю фрі, а не розварені макарони, які видаються на борту. Проте сусіди таких заповзятливих пасажирів точно не люблять.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Туристам повідомили 5 способів пронести «зайве» на борт літака без доплати

LifeStyle
Суворі нормативи за вагою багажу та ручної поклажі, а...

Названі хвороби, які можна підхопити на пляжі та під час купання

Медицина
Море, сонце, пісок, засмага, пляжні коктейлі - і невидимі...

Туристам назвали дві помилки в одязі, які вони постійно роблять у літаку

LifeStyle
Досвідчена чеська стюардеса Маріка Мікусова назвала виданню Mirror дві...

З ким їдете у подорож? Знаки зодіаку, які зіпсують відпочинок

LifeStyle
Ви напевно вже прикинули, кого взяти з собою на...

Стюардесу можуть засудити до страти в Саудівській Аравії

Італія
Стюардесу литовської авіакомпанії Avion Express - італійку Іларію Розу...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникурйозЄвропакоронавірусПоради туристамАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму