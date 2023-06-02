Яку їжу не варто проносити на борт, щоб не злити стюардес

Стюардеса розповіла, що саме із їстівних припасів здатне максимально роздратувати команду повітряного судна.

Головний ворог — снеки

Найгірше, на її думку, надходять сім’ї з маленькими дітьми, які жують чіпси, печиво та інші снеки. Крихітки від цього залишаються на сидіннях, між кріслами, на підлозі, завалюються в найдрібніші щілини. Сміття після таких перекушування дуже складно прибирати.

Найменше наслідків від нарізаних фруктів та овочів: навіть якщо дитина впустила шматочок, його легко виявити і відразу викинути.

Допомога вітається

Стюардеса зізналася, що вони нерідко просять батьків прибрати за своїми дітьми, чим викликають невдоволення, інколи ж навіть нариваються на скандал. Втім, більшість пасажирів підтримують стюардес і теж вважають, що батьки, які подорожують з дітьми, не мають права створювати незручності іншим людям у салоні літака. Їм слід захистити інших від криків та біганини свого чада і прибрати за ним весь бардак, а не чекати, коли це зробить персонал.

“У команди прибиральників салонів літаків іноді буває лише кілька хвилин, щоб навести лад. Краще не ускладнювати їм завдання”, – пише туристичне видання.

Без стійких ароматів

Не варто їсти в літаку щось, що сильно пахне. Особливо дратує льотний екіпаж (і не тільки його) ось ця запашна трійця: варені яйця, риба та капуста броколі. Саме ці продукти схильні набувати дуже специфічного аромату, полежавши якийсь час у харчових контейнерах.

Багато хто вважає, що вони дуже вдало придумали: купити в аеропорту улюблений сендвіч з рибою або картоплю фрі, а не розварені макарони, які видаються на борту. Проте сусіди таких заповзятливих пасажирів точно не люблять.