Які розетки використовують у різних країнах: пам’ятка для туриста

Ще 20 років тому ми могли подорожувати майже без нічого, а зараз наша валіза заповнюється купою електроніки. Вирушаючи в іншу країну, туристам необхідно розуміти, що не скрізь вдасться знайти рідний роз’єм для підзарядки гаджетів. Які розетки в різних країнах світу і в яких випадках вам знадобиться перехідник.

Відразу варто зазначити, що в деяких готелях за символічну суму можна взяти адаптер напрокат. Іноді потрібний перехідник можна знайти у найближчому магазині. Але якщо ви часто подорожуєте або не бажаєте покладатися на випадок, вам буде корисна наступна інформація.

Отже, єдиного стандарту для електромереж та розеток у світі немає: у різних країнах вони можуть відрізнятися. В Україні та Європі використовуються розетки типів C та F: вони відрізняються лише наявністю заземлення.

Не варто чекати проблем, вирушаючи і до країн СНД, а також до Єгипту, Індії, Індонезії, Камбоджі, Китаю, Марокко, Таїланду, Тунісу та Туреччини – там все як у нас.

Куди варто взяти адаптер

Типи А і В називаються американськими – неважко здогадатися, де вони використовуються. З подібними розетками ви зіткнетеся в Японії, а також на Багамах, Барбадосі, Бермудах і в деяких інших частинах світу.

Свою особливу розетку типу G мають у Великій Британії. Роз’єм є три плоских отвори і був створений не просто так. Під час Другої світової війни Англія відчувала гострий дефіцит міді, через що і з’явився штепсель із коротким запобіжником та трьома штекерами. Такі ж розетки використовують у країнах, які зазнали на собі впливу Британської імперії: на Мальті, Кіпрі та в Сінгапурі.

Розетки типу I ви зустрінете, якщо зберетеся до Австралії чи Нової Зеландії. Такі ж іноді зустрічаються в Китаї, а також у Новій Гвінеї, Самоа та Кірібаті.

Цікаво, що до розеток типу H в Ізраїлі підійдуть як круглі, так і плоскі штирі виделки. Звання найвеселішої розетки за схожість з усміхненим смайлом гордо носить тип K, який використовується в Данії, Гренландії, Бангладеш і на Мальдівах.

Вирушаючи до нової для себе країни, не забувайте заздалегідь уточнювати, які розетки там використовують, щоб купити відповідний перехідник.