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АвстраліяТуризм

Як авіакомпанії мотивують пасажирів бронювати середні місця

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Як авіакомпанії мотивують пасажирів бронювати середні місця

Virgin Australia вигадала, як змусити пасажирів бронювати середні місця в ряду, пропонуючи за це грошові та інші призи.

Середнє сидіння, яке не має ні виду з вікна, ні легкого виходу до туалету, є найменш бажаним місцем для сидіння під час польоту.

Virgin Australia опитала понад 7 500 респондентів у соціальних мережах, і лише 0,6 відсотка з них відповіли, що їм подобається сидіти між кимось і кимось, тобто посередині.

Щоб збільшити кількість бажаючих, авіакомпанія придумала схему, що мотивує: вона запустила лотерею з головним призом 145 000 доларів США. Учасниками можуть стати ті, хто сидить на середньому сидінні під час польоту.

Розіграші відбуватимуться щотижня до 23 квітня 2023 року, і щотижня переможцю вручатиметься якийсь приз. Серед подарунків, які можна отримати, — одноденна екскурсія пабами на гелікоптері та дводенний відпочинок у Кернсі, що включає переліт, проживання та стрибок з тарзанки.

Для вболівальників футболу передбачені авіаквитки та квитки на Гранд-фінал Австралійської футбольної ліги, а також ексклюзивний доступ до передматчевого обіду та afterparty.

Мандрівники також можуть виграти статус пасажира Virgin Platinum Velocity, що часто літає, на один рік і один мільйон додаткових балів, а також інші призи.

Анонс цієї акції опубліковано у соціальних мережах авіакомпанії 24 жовтня. У коментарях є ті, хто вважав креатив маркетологів Virgin Australia вдалим, але не обійшлося і без відповідей, на кшталт: «ніщо і ніколи не змусить мене сісти на середнє місце».

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