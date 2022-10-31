Ввезення сосисок до Таїланду визнали контрабандою

В аеропорту Суварнабхумі в Бангкоку митна служба конфіскувала 9 кг свинячих сосисок. Як повідомляє 25 жовтня видання Bangkok Post, контрабанда знаходилася в багажі пасажира, який прилетів із Ханою. Незаконний вантаж виявила собака породи бігль. В аеропорту на службі 14 шукачів.

За коментарями тайських ЗМІ, мандрівникам не дозволено ввезення м’ясних продуктів без відповідних документів. Жорсткі заходи було вжито кілька років тому для запобігання поширенню африканської чуми свиней.

Судячи з коментарів у соцмережах, туристи нерідко беруть із собою в дорогу ковбасні вироби, чим ризикують потрапити у неприємну ситуацію. Серед рекомендацій – продукти мають бути у невеликій вакуумній упаковці, а краще – не брати їх зовсім. У Таїланді у супермаркетах та невеликих магазинах достатній вибір готових виробів.

Що ще заборонено до ввезення

У Таїланді під забороною всі види електронних сигарет і такі прилади для куріння, як juul і iqos, кишеньковий міні-кальян. У країні повсюдно обмежують курців. Куріння заборонено на всіх громадських пляжах, у громадських місцях та у багатьох готелях. Покинутий недопалок – ще один привід для штрафу.

Туристам дозволено мати із собою до 200 звичайних цигарок. Також обмежене ввезення алкогольних напоїв – не більше літра на одну особу. При цьому і тютюнові вироби, і алкогольні напої є у ​​продажу в багатьох магазинах.

У багажі мандрівника речі та продукти мають бути для особистого використання. Наявність кількох упаковок чогось митники можуть сприйняти як комерційний вантаж. Також не варто перевантажувати похідну аптечку – у місцевих аптеках можна знайти будь-які препарати.

У країну фактично заборонено ввезення квадрокоптерів та дронів: необхідно заздалегідь отримати дозвіл від компетентних служб. Також не можна використовувати навіть дуже прості рації без оформлення ліцензії.

Незважаючи на те, що нещодавно в Таїланді легалізували застосування канабісу, він, як і раніше, вважається наркотиком при курінні з усіма наслідками. Коноплі тут можна використовувати лише з медичною метою і для приготування національних страв.

Порушення митних правил – це завжди великі штрафи, конфіскація «заборонки», також можливий ув’язнення.

Що не можна вивозити

Після вдалого шопінгу важливо зберегти чеки та сертифікати для вивезення прикрас із камінням та інших коштовностей, антикварних виробів. Морські раковини як сувеніри – лише оброблені, з магазину.

Заборонено вивозити великі та необроблені раковини, морські зірки та інші знайдені на пляжах різні мушлі. Під заборону потрапляють будь-які вироби зі слонової кістки або крокодил шкіри.

У літак не пустять із екзотичними плодами: дуріаном – через сильний специфічний запах та кокос – його не просвічує сканер.