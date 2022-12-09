Воно ніколи не буде смачним: туристам назвали страву в літаку, яку слід уникати

Їжа на борту літаків рідко є кулінарною феєрією, але є способи зробити її трохи смачнішою. Проте це не стосується макаронних виробів, включаючи пасту. Саме ця страва на борту літака стає неїстівною.

Як пояснив директор з кулінарної майстерності LSG Sky Chefs Asia Pacific і експерт з харчування в літаках Фріц Гросс для CNN, на жаль, смак не є пріоритетом для людей, які готують їжу для авіалайнерів, для них набагато важливіша гігієна.

«Насправді нашою головною турботою є безпека харчових продуктів. Ми готуємо такий великий обсяг, що не можемо дозволити собі щось робити неправильно. Ви можете собі уявити, як легко можна подати до суду на авіакомпанію», — заявив він і додав, що на борту варто керуватися простим правилом у виборі страв — замовляти те, що туристи змогли б просто розігріти самостійно вдома і стали б це їсти із задоволенням.

За його словами, страви, які витримують процес розігріву, найкраще замовляти просто тому, що їжа має бути правильно приготовлена, коли її роздають пасажирам. Оскільки макарони повинні подаватися з певною текстурою, щоб вони були приємними, вважається, що це одна з страв, яка найбільше страждає на борту літака.

Так само страви, що вимагають великої кількості свіжих інгредієнтів, наприклад, салати, теж навряд чи будуть смачними, тому що якість їжі після деякого зберігання просто не буде такою гарною, тобто, це вже «лежачі» страви. “Ми не ресторан – ми не можемо піти вранці на ринок, вибрати все найсвіжіше і зробити з цього особливу страву дня”, – пояснив авіаексперт.

Замість макаронів або чогось іншого, що може втратити зовнішній вигляд і перетворитися на місиво під час розігріву, слід замовити тушковане м’ясо з овочами, якщо це можливо. “Ми можемо тушити його на повільному вогні і розігрівати знову і знову, і це все одно буде рагу”, – додав він.

Крім того, їжа в небі не буде така смачна, як очікують мандрівники, оскільки на смакові рецептори впливає різниця в тиску в салоні, а це знижує рівень кисню в крові. Іншими словами, частина нервової системи, що реагує на запахи, стає менш чутливою, що ще більше погіршує нюх.

Втім, британський експерт не єдиний, хто радить ігнорувати макарони у літаку. Так, доктор Чарльз Платкін і за сумісництвом виконавчий директор Центру продовольчої політики американського коледжу раніше розповів, що туристи можуть почуватися погано, коли їдять під час польоту. Він проаналізував ряд авіаційних страв і попередив, що продукти з високим вмістом вуглеводів не наситять організм, натомість змусять відчувати дику втому після прибуття: «Вживання великої кількості важких вуглеводів, таких як макарони з густими соусами, хліб, кекси чи тістечка, змусить вас почувати себе млявими, примхливими, неситими і незадоволеними з’їденим. Рівень цукру в крові підскочить, а потім впаде, що негативно вплине на ваше самопочуття».

Однак є дивний спосіб, який може покращити смак прісної їжі у літаку. За словами професора Оксфорда Чарльза Спенса, носіння навушників з шумопоглинанням може покращити якість їжі, так і напоїв. Професор Спенс, експерт за смаком та їжею, який написав «Гастрофізика: нова наука про їжу», раніше розповів The Telegraph: «Надягнувши навушники з шумопоглинанням, насправді це один із найпростіших способів покращити смак їжі та напоїв на висоті. Низький тиск у салоні, сухе повітря в салоні та гучний шум двигуна – все це призводить до того, що ми не відчуваємо смаку та запаху їжі та напоїв».

Придушення гулу двигуна літака за допомогою навушників допоможе, тому що, як з’ясувалося, низькі звуки також здатні зробити смак їжі гіршим на 10%. У той же час дослідження, проведене вченим у ресторані the Fat Duck Хестона Блюменталя, також показало, що прослуховування високих звуків може зробити смак їжі солодшим на 10%. “Слід сказати, що ефект був невеликим, але він був достатнім, щоб потенційно вплинути на дегустацію в повітрі”, – резюмував він підсумки свого експерименту.