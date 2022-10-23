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ТаїландТуризм

Влада Таїланду закликає європейців відключити опалення і їхати до них

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Влада Таїланду закликає європейців відключити опалення і їхати до них

Глава туристичного управління Таїланду Ютхасак Супасорн розповів, що країна готова прийняти туристів із Європи.

Спеціально для них розробляється програма “Завжди тепло”. Вона розрахована на тих мандрівників, які їдуть до країни на зимівлю, аби не платити величезні суми за опалення у себе вдома.

Таїланд включився у боротьбу за туристів, оскільки необхідно компенсувати втрати від простою під час пандемії. До того ж, Таїланд не сподівається на китайських туристів, які раніше становили більшу частину турпотоку.

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