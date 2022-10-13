Греція запрошує туристів дешево перезимувати біля моря

Грецька влада заявила, що міжнародні прибуття до регіональних аеропортів країни у вересні цього року перевищили допандемійні показники.

Міністерство туризму Греції повідомило у своєму останньому прес-релізі, що кількість іноземних туристів у регіональних аеропортах Греції збільшилася у вересні на 7,2 відсотка порівняно з тим же місяцем 2019 року.

Міністр туризму Василіс Кікіліас зазначив, що найбільше зростання кількості прибулих було зареєстровано на Корфу, Ханьї (Кріт), Санторіні, Міконосі, Родосі та Косі. На Корфу збільшення турпотоку досягло 17 відсотків, у Ханьї — плюс 15 відсотків, а інших напрямах — на 14 відсотків більше туристів.

Міністр сказав, що завдання туризму перевершити фінансові підсумки 2019 року, коли Греція отримала 18,2 мільярда доларів.

Чиновник високо оцінив хід цьогорічного туристичного сезону, особливо стратегічні угоди, укладені з іншими країнами. Так, авіакомпанія American виконувала 63 прямі рейси на тиждень із США.

Що стосується зимового сезону, Кікіліас повідомив, що веде переговори з авіакомпаніями та туроператорами щодо продовження сезону. «Минулого року було великим успіхом залишатися відкритими після двох років пандемії. Греція увійшла в поле зору європейців — і не лише всесезонний напрямок».

Міністр запросив пенсіонерів перезимувати у Греції. Оскільки клімат у Греції набагато м’якший, ніж в інших європейських країнах, пенсіонери можуть заощадити пристойні гроші: вартість життя тут нижча, і їм не доведеться багато витрачати на електроенергію.