Всі розділи
ГоловнаАвстраліяВ Австралії туристка впала з 50-метрової скелі, коли намагалася зробити селфі
АвстраліяТуризм

В Австралії туристка впала з 50-метрової скелі, коли намагалася зробити селфі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В Австралії туристка впала з 50-метрової скелі, роблячи селфі

В Австралії дівчина впала зі скелі заввишки 50 метрів, коли намагалася зробити селфі, повідомляє ABCnews.

Інцидент трапився на мисі Вуламай острова Філіп. За інформацією поліції, 22-річну туристку було доставлено до лікарні за допомогою санітарної авіації. Дівчина була з друзями, яким вдалося спуститися зі скелі та викликати екстрені служби.

За словами інспектора поліції Басс-Кост Дейв Файф, травми жінки безпечні для життя, але є численні серйозні переломи.

“Вона зійшла з пішохідної стежки й, на жаль, впала зі скелі”, – сказав він.

Інспектор зазначає, що цей інцидент можна вважати своєчасним нагадуванням людям, особливо туристам, про необхідність бути обережними на відкритому повітрі. Влада закликає людей бути обережнішими і дотримуватися пішохідних маршрутів.

“Річ у тому, що у фізиці немає пункту про селфі, а гравітація — це шлях в один кінець”, – сказав він.

Мис Вуламай відомий у всьому світі своїми хвилями та урвищами, що залучають серферів з усіх країн на змагання.

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

На острові Балі скляний ліфт зірвався в ущелину з висоти понад 90 метрів

Індонезія
Як повідомляє The Guardian, на острові Балі (Індонезія) п'ять...

У Таїланді спалахнув скандал: туристів ударило струмом у джакузі готелю

Таїланд
Туристи зчинили скандал і вимагають фінансової компенсації після того,...

У Туреччині туристів заарештували за збирання каменів для свого домашнього акваріума

Бельгія
Ці три звичайні камені, які, здавалося б, не були...

В Індії пасажир намагався вистрибнути з літака під час польоту

Індія
Пасажир індійської авіакомпанії IndiGo через депресію намагався відкрити аварійні...

У Таїланді у морі загинули російські туристи: на них наїхав катер

Росія
Пошуки російського туриста, який зник у морі, закінчилися безрезультатно....

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму