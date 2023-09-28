В Австралії туристка впала з 50-метрової скелі, коли намагалася зробити селфі

В Австралії дівчина впала зі скелі заввишки 50 метрів, коли намагалася зробити селфі, повідомляє ABCnews.

Інцидент трапився на мисі Вуламай острова Філіп. За інформацією поліції, 22-річну туристку було доставлено до лікарні за допомогою санітарної авіації. Дівчина була з друзями, яким вдалося спуститися зі скелі та викликати екстрені служби.

За словами інспектора поліції Басс-Кост Дейв Файф, травми жінки безпечні для життя, але є численні серйозні переломи.

“Вона зійшла з пішохідної стежки й, на жаль, впала зі скелі”, – сказав він.

Інспектор зазначає, що цей інцидент можна вважати своєчасним нагадуванням людям, особливо туристам, про необхідність бути обережними на відкритому повітрі. Влада закликає людей бути обережнішими і дотримуватися пішохідних маршрутів.

“Річ у тому, що у фізиці немає пункту про селфі, а гравітація — це шлях в один кінець”, – сказав він.

Мис Вуламай відомий у всьому світі своїми хвилями та урвищами, що залучають серферів з усіх країн на змагання.