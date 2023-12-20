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В Австралії туристка скупалася в знаменитому озері й полисіла

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В Австралії туристка скупалася в знаменитому озері й полисіла

Після купання в знаменитому австралійському озері Маккензі волосся почало випадати клаптями. Таким повідомленням про своє здоров’я дівчина розбурхала туристичну спільноту у соцмережах. Водночас експерти поставили під сумнів зв’язок між цією подією та водою в озері.

Мандрівниця із Шотландії поділилася своїм неприємним досвідом після купання в озері Маккензі на острові Фрейзер, у Квінсленді. За її словами, після того, як вона поплавала у воді, вона стала помічати клапті волосся, що випало зі своєї голови. У цьому винне саме озеро, запевнила туристка: «У душі були величезні шматки. Будь ласка, будьте обережні, якщо ви поїдете на острів Фрейзер».

Гіллон підкреслила, що її волосся було здорове до поїздки, і вважає, що або озеро, або вода в Австралії негативно вплинули на волосся. Декілька інших мандрівників також висловилися про проблеми з волоссям після купання в озері, але були й ті, хто жодних проблем не помітив.

Проте професор водного господарства та екологічної інженерії Атаур Рахман заперечив дівчині та надав кілька аргументів, чому озеро не могло викликати таку реакцію.

«Озеро не пов’язане з міськими районами чи сільськогосподарськими угіддями, – зазначив професор. — Тут немає пестицидів, гербіцидів чи будь-яких інших забруднюючих речовин, які могли б спричинити випадання волосся. В озері низький вміст мінералів. Це означає, що воно корисне для вашої шкіри та здоров’я.

Експерт також припустив, що можливою причиною могла бути алергія чи дія хімічних речовин з інших водойм. А перед купанням у будь-яких водоймищах рекомендував використовувати масло або інші засоби захисту волосся і після відвідування води мити волосся з використанням шампуню.

«Коли люди подорожують за кордон, різниця температур і стрес можуть негативно впливати на їхній організм — те, що може мати місце і тут», — додав він.

Незважаючи на загадкові обставини, туристка повідомила, що повільно йде на виправлення, використовуючи маску для відновлення волосся. Вона закликала решту мандрівників бути пильними і застерігає від можливих негативних наслідків після купання в озері Маккензі.

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