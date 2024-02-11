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ТаїландТуризм

Українські туристи врятували велику групу китайців, які тонули після аварії корабля

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Українські туристи врятували велику групу китайців, які тонули після аварії корабля

Українці в Таїланді врятували туристів з Китаю, які зазнали аварії під час екскурсії. Як стало відомо Телеграм каналу SHOT, лонгтейл (довгохвостий дерев’яний човен) з відпочиваючими з Піднебесної затонув сьогодні о десятій ранку місцевим, коли вони пливли у бік острова Хонг у провінції Крабі. На борту було сім громадян Китаю та тайський капітан. Всі вони опинилися у воді, але, на щастя, були у рятувальних жилетах.

У місці аварії були настільки сильні хвилі, що інші лонгтейли, що пропливали повз, просто не помічали невелику групу людей, що борсаються у воді. Так вони провели близько 15 хвилин і вже майже вибилися з сил.

Туристам, що терплять лихо, пощастило: поруч виявився човен більший, на якому були туристи з України, Росії і ще кілька європейців, які прямували на екскурсію по затоці Пханг-Нга. Їхній гід і капітан випадково помітили серед хвиль перелякану компанію китайців, що кричала про допомогу.

Зазначається, що всіх китайських туристів та місцевого капітана підняли на борт, відвезли на берег та передали співробітникам національного парку. Ніхто не постраждав. Отримавши подяки та обіймашки від громадян Китаю, їхні рятівники вирушили далі на свою екскурсію.

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