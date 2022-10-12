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У Запорізькій області мріють створити курорт світового рівня

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Запорізькій області мріють створити курорт світового рівня

Так званий в. о. міністра культури, спорту та туризму тимчасово окупованої Запорізької області Радик Ісякаєв під час свого візиту до Ялти розповів про наміри збудувати на узбережжі Азовського моря туристичний кластер. Проєкт, над яким зараз працюють, отримав назву “Азовське узбережжя”.

У кластер включать бази відпочинку, готелі та санаторії. Ісякаєв припускає, що це допоможе залучити широку аудиторію: “У майбутньому я впевнений, це буде курорт світового рівня”. Досвід хочуть запозичити у Криму. Він зазначив, що про конкуренцію з півостровом не може бути мови. Швидше, курорти доповнюватимуть один одного: «Мешканці деяких регіонів Криму раніше відпочивали у Запорізькій області». Він додав, що сподівається на відродження цієї традиції.

За словами Ісякаєва, у регіоні знають про проблеми у туристичному секторі. Насамперед вони стосуються дефіциту кадрів у різних сферах, включаючи обслуговування та організацію процесу.

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