У Таїланді відкрили гігантську статую золотої вагіни та фалосу, туристи хлинули до них «заряджатися» успіхом

Таїланд славиться своїми неймовірними храмами, тому що вони є чудовими архітектурними спорудами і символом країни, проте тепер підвищену увагу туристів привернула нова нестандартна пам’ятка при одному з них — гігантська статуя золотої вагіни і фалоса заввишки 1.22 метри. Споруда «заряджає» успіхом, стверджують фанати.

Іноземні мандрівники і самі тайці стікаються до буддийської святині в провінції Накхонратчасима, щоб вклонитися золотій копії жіночих та чоловічих статевих органів, сподіваючись, що це може допомогти їм із успіхом, плідністю, красою та пошуком кохання, передав портал Daily Star. Відомо, що вона побудована силами буддійської черниці Наовараткотчапорн Сіметавонг, або «Матері Браміна», а місцева влада визнала існування статуї морально прийнятним.

Анатомічно правильна статуя прикрашена молитвами та оточена вісьмома вагінами меншого розміру. А під манговим деревом споруджено кам’яну змію з сімома головами, щоб «охороняти» інтимні органи. Шанувальники вже охрестили пам’ятку «піхвою удачі».

Однак це не єдина привертаюча увагу святиня. Місцеві жителі також збудували відповідний золотий пеніс, оточений вісьмома меншими органами, і виставили їх на загальний огляд. Тепер обидві статуї знаходяться в одному храмі як символ любові та початку нового життя.

Золоті геніталії стали хітом туризму. 22 травня до голови місцевої ради Канатчона Сіджароєна приєдналася команда його співробітників і кілька поліцейських, щоб оглянути нові предмети та переконатися, що вони відповідають місцевим правилам: «Ми хочемо переконатися, що храм відповідає моральним стандартам. Ми наказали їм усунути знаки, які можуть бути вульгарними. Також було вважалося неповажним мати буддійську святиню так близько до статуй геніталій, тому ми розпорядилися перенести її на нове місце». Для відвідування статуї піхви та проведення спеціальної церемонії туристам потрібно буде внести плату у розмірі 500 бат (близько 550 грн. за поточним курсом).

«Я вважаю, що ми повинні поважати геніталії, тому що вони є джерелом життя і достатку у світі. У цьому немає нічого дивного чи незвичайного. Попри це я готова співпрацювати з урядом для вирішення будь-яких проблем», — поділилася своєю думкою автор пам’ятки.