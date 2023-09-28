У Таїланді спалахнув скандал: туристів ударило струмом у джакузі готелю

Туристи зчинили скандал і вимагають фінансової компенсації після того, як їх мало не вбило струмом у шикарному готелі Таїланду. Компенсацію, яку пообіцяв сам готель, туристи назвали недостатньою.

Подробиці, які повідомляє тайська преса, такі: пара туристів — тайка та американець, а також їхня дитина постраждали від удару струмом під час купання в джакузі розкішного готелю в районі Саттахіп провінції Чонбурі. Постраждала — 30-річна жінка Монтакан Хансант’єр звернулася за допомогою до відомого тайського адвоката Роннаронга Кеуфета після того, як готель запропонував їй лише 100 000 бат як компенсацію.

Вона заявила, що вона та її сім’я зупинялися у розкішному готелі три дні з 20 по 23 серпня цього року. Проживання коштувало 3364 бати за ніч. І вона була щаслива до шокуючого інциденту в останній день їхнього перебування.

«Її чоловік, трирічний син і вона сама насолоджувалися джакузі на даху готелю. Після 20 хвилин перебування в басейні всі вони відчули оніміння всього тіла, і їм стало важко рухати ногами та руками. Вони щосили намагалися вибратися з басейну і звернулися за допомогою до персоналу готелю. Співробітники готелю відвезли їх до лікарні, де лікар повідомив, що вони отримали п’ятисекундний удар струмом. Їх госпіталізували для подальшого обстеження», – розповіло видання.

Готель запропонував туристці 100 000 бат як компенсацію, але вона вважала таке звернення несправедливим.

«Ми і моя сім’я мало не померли, і ми все ще шоковані і боїмося займатися якоюсь діяльністю, пов’язаною з басейном», — заявила туристка.

Вона додала, що перебуває на п’ятому місяці вагітності та стурбована тим, як шок міг вплинути на її майбутню дитину.

Подробиці були такі: туристи попросили готель про компенсацію, і готель сказав, що буде радий покрити медичні витрати максимум до 100 000 бат. У готелі додали, що сім’ї доведеться надати квитанції як доказ понесених медичних витрат. Монтакан та її чоловік вважали це несправедливим. Адвокат у свою чергу заявив у ЗМІ, що допоможе сім’ї подати скаргу, яка звинувачує готель у необережному заподіянні тілесних ушкоджень. Він також повідомить про це Управління Департаменту захисту прав споживачів.

“Відповідальність за безпеку лежить на готелі і що готель не повинен вимагати від жертв квитанції як попередню умову для компенсації”, – заявив адвокат.