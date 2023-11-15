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У Таїланді попередили туристів про новий спосіб підробки золотих прикрас

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Таїланді шоковані новим способом підробки золотих прикрас

У Таїланді попередили туристів про новий метод підробки золотих прикрас — цю заяву опублікувала тайська преса з посиланням на Інститут дорогоцінного каміння та ювелірних виробів Таїланду (GIT). Основна проблема в тому, що відрізнити підробку без спеціального дослідження неможливо, чим і стривожені дослідники.

Для підробки шахраї змішували порошок нержавіючої сталі із золотом, що робило його практично невідмінним неозброєним оком. Далі вони перетворюють цю суміш на золоті монети у вінтажному стилі, у результаті покупцям практично неможливо ідентифікувати підробки без спеціального обладнання.

Навіть невеликі лабораторії без необхідних інструментів не можуть виявити підроблене золото через складні методи змішування, що використовуються: щоб виявити фальшивку доведеться або розплавити монету або її розрізати: справжнє золото при розрізанні буде виглядати однорідним і блискучим, але якщо видно шари різних металів, це напевно, що до нього були домішані інші метали.

«Методи підробки золота розвиваються, щоб уникнути виявлення, особливо з урахуванням того, що вартість золота зросла. Це спонукало злочинців шукати більше можливостей для отримання прибутку», – заявляють експерти GIT.

За їхніми словами, і золоті магазини, і ломбарди дедалі частіше стають жертвами продажу підробленого золота.

Туристам, які бажають купити золото GIT, радить вибирати магазини, які отримали сертифікати якості від надійних агентств. Це, наприклад, магазини, які беруть участь у програмі «Купуй з упевненістю» (BWC), сертифікованої GIT.

При виникненні сумніву рекомендують звертатися до національної лабораторії з перевірки дорогоцінного каміння та ювелірних виробів, вона має в своєму розпорядженні сучасне обладнання, яке дозволяє чітко відрізняти справжнє золото від підробленого, не пошкоджуючи виріб.

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