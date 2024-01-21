У Таїланді мавпи напали на туристів

Група мавп несподівано напала на туристів під час відпочинку на островах Пхі-Пхі у Таїланді.

Люди відпочивали на пляжі Monkey Beach, коли агресивні мавпи напали на них. Відпочивальники почали швидко залишати пляж, але тварини наздоганяли їх і хапали за ноги.

Одна жінка впала, їй допомогли піднятися і відбитися від мавп туристи, які були поруч.

У зв’язку з цим влада острова звернулася до туристів і нагадала про заходи безпеки.

Оскільки мавпи — дикі тварини, які можуть повестися непередбачено у разі виникнення загрози, людям рекомендується триматися на безпечній відстані, не годувати їх, не робити різких рухів у їхній присутності та стежити за своїми речами.