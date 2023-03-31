У Австралії туристка впала на одне з найотруйніших дерев

42-річна австралійка Наомі Льюїс “познайомилася” з отруйним деревом, що жаліє під час прогулянки на гірському велосипеді на півночі штату Квінсленд. Подробиці небезпечної зустрічі з Джимпі-Джимпі розповів ресурс ABC.

Жінка розповіла, що біль в обох ногах, який вона відчувала, був “на 100 відсотків найсильнішим болем у її житті”. Наомі здавалося, що ноги її підпалили.

“Біль була просто нестерпною. Моє тіло досягло больового порога, і мене почало нудити від болю”, – наводить слова Льюїс джерело.

Мати чотирьох дітей зізналася, що біль при пологах не був таким сильним, як при укусі отруйної рослини, далекого родича всім знайомої кропиви.

“Чоловік постраждалої Річард відвіз її в найближчу аптеку, де вони купили воскові смужки для ніг, щоб видалити тонкі волоски з листя і стебел дерева. Вони вп’ялися в її шкіру, немов голки, впускаючи свою смертоносну отруту в жертву. Для нагрівання смужок для епіляції використовували капот автомобіля”, – продовжує розповідь ресурс.

Лікарі в лікарні не могли зцілити жінку, що мучилася від болю: дали їй знеболювальне і вкрили ноги ковдрами з підігрівом.

“Я подумала, що це трохи полегшує біль”, – згадує постраждала, яку з лікарні виписали лише за тиждень.

Вона продовжує приймати болезаспокійливі та “жити з грілками, прив’язаними до ніг”. Жінка розповідає, що навіть через дев’ять місяців після аварії вона все ще відчуває біль, схожий на “клацання гумки”, навіть при подиху легкого вітру.

Льюїс була ужалена рослиною, яка є найотруйнішим на австралійському континенті та одним із найнебезпечніших на планеті. До цього часу немає чіткого алгоритму першої допомоги при укусі чи іншого лікування крім місцевого знеболювання.

“Найкраще, що може зробити будь-яка людина, якщо її вжалило, це негайно звернутися за медичною допомогою і не намагатися вилікуватися самостійно. У деяких парках і туристичних місцях є знаки, що попереджають про отруйні дерева, що ростуть поруч. Не наближайтеся до них і не торкайтеся. Це небезпечно”, – порекомендувала лікар-токсиколог Рут Янг.