Туристи назвали найрозчарованіші пам’ятки світу

Як повідомляє Wanderlust, експерти компанії MrQ вивчили відгуки туристів на порталі Tripadvisоr та склали список знаменитих пам’яток, які не справили на мандрівників належного враження.

Так, у списку найзачарованіших турміст лідирує голлівудська Алея слави. Кожен п’ятий користувач зазначив, що в цьому місці занадто багатолюдне, воно брудне і не відповідає очікуванням.

Версальський палац (Франція) не вразив 17% туристів, які поскаржилися на великі черги та високу ціну на квитки. Також місце абсолютно не підходить для гостей з обмеженими можливостями або маленькими дітьми.

Третій рядок в антирейтингу належить Стоунхенджу: 8% туристів відзначили високу вартість паркування та їжі в околицях та огидну якість інтернету.

Ще одна визначна пам’ятка Голлівуду – напис Hollywood великими літерами на схилі гори – розчарувала 6% гостей.

Серед інших визначних пам’яток, які не сподобалися туристам, є Білий дім, Пізанська вежа, єгипетські піраміди в Гізі та Букінгемський палац.