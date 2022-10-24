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Туристи назвали найрозчарованіші пам’ятки світу

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Туристи назвали найрозчарованіші пам'ятки світу

Як повідомляє Wanderlust, експерти компанії MrQ вивчили відгуки туристів на порталі Tripadvisоr та склали список знаменитих пам’яток, які не справили на мандрівників належного враження.

Так, у списку найзачарованіших турміст лідирує голлівудська Алея слави. Кожен п’ятий користувач зазначив, що в цьому місці занадто багатолюдне, воно брудне і не відповідає очікуванням.

Версальський палац (Франція) не вразив 17% туристів, які поскаржилися на великі черги та високу ціну на квитки. Також місце абсолютно не підходить для гостей з обмеженими можливостями або маленькими дітьми.

Третій рядок в антирейтингу належить Стоунхенджу: 8% туристів відзначили високу вартість паркування та їжі в околицях та огидну якість інтернету.

Ще одна визначна пам’ятка Голлівуду – напис Hollywood великими літерами на схилі гори – розчарувала 6% гостей.

Серед інших визначних пам’яток, які не сподобалися туристам, є Білий дім, Пізанська вежа, єгипетські піраміди в Гізі та Букінгемський палац.

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