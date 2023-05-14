Туристка вижила в австралійській глушині завдяки пляшці вина

Жінка пережила п’ять днів без води в австралійській глушині завдяки пляшці вина – єдиної рідини, яка мала з собою.

Як пише The Washington Post, 48-річна жінка Ліліан Іп вирушила у відпустку до міста Брайт біля підніжжя Вікторіанських Альп. Туристка планувала здійснити одноденну поїздку до найближчої греблі, тому взяла із собою лише трохи закусок та цукерок, а от водою не запаслася.

Коли вона заїхала в глухий кут на дорозі, то зрозуміла, що звернула не туди. Жінка спробувала розвернути свою машину та повернутися на маршрут, але у результаті застрягла на брудній дорозі. Її мобільний телефон був поза зоною дії, тому викликати допомогу було неможливо.

Після того, як жінка перестала виходити на зв’язок, її сім’я звернулася за допомогою до поліції. Протягом кількох днів рятувальники прочісували віддалену горбисту місцевість, доки її машину не помітив поліцейський гелікоптер на віддаленій ділянці дороги.

Жінка зізналася, що взагалі вона не п’є, а пляшка вина у неї в машині була призначена для подарунка її матері.

“Це допомогло їй протриматися. Вона виявила здоровий глузд, залишаючись у своїй машині і не блукаючи по чагарниках, що допомогло поліції знайти її”, – заявили в поліції.

Ліліан розповіла поліції, що вже не вірила, що вибереться звідси живою, і навіть написала прощальну записку. Перше, що вона попросила у своїх рятівників – вода та цигарки.

Водночас видання наголосило, що насправді вино навпаки виводить воду з організму людини, тому є не найкращим засобом для виживання в дикій природі, особливо коли немає поряд із питною водою.