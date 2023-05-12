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Туристів попередили про найбрудніші та заразні місця в готелях, літаках та таксі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Туристів попередили про найбрудніші та заразні місця в готелях, літаках та таксі

Експерти з подорожей назвали найбрудніші та заразні предмети та місця у готелях, таксі та літаках.

За словами фахівців, першість у номінації “найбрудніший предмет” у номері готелю тримає пульт від телевізора. Його ніколи не протирають між клієнтами, і тому в ньому є шкідливі бактерії та мікроби. Щоб мінімізувати ризик підхопити інфекцію, перед використанням пульт рекомендується обробити антисептиком, а для більшої безпеки запакувати в целофановий пакет. Ще один готельний “грязнуля” – телефон у номері. Його, як і пульт, протирають дуже рідко або взагалі ніколи. Перед використанням не зайвим буде пройтися і серветкою з антисептиком.

Одним з найбрудніших місць з точки зору гігієни вважається майданчик біля басейну, де люди часто ходять босими ногами: у вологому середовищі легко розмножуються хвороботворні мікроби та бактерії. Також небезпечні меблі, шезлонги та столи, їх далеко не завжди ретельно протирають. І, нарешті, Найбрудніше місце – це туалети біля пляжів і басейнів. Після відвідування цих місць не радимо торкатися до носа або рота доти, доки руки не будуть ретельно вимиті”, – попереджають експерти.

У таксі найбруднішим місцем фахівці назвали переднє сидіння. Як правило, пасажир повинен пристебнутись ременем безпеки, який до нього чіпала незліченну кількість людей. Як сам ремінь, так і пряжка практично ніколи не чистяться, тому назвати їх безпечними неможливо.

“У результаті там можуть знаходитися різні типи бактерій, навіть кишкова паличка і стафілокок. Дверні ручки таксі також не особливо безпечні в цьому сенсі”, – зазначає експерт.

У літаку найбрудніша річ – це столики.

“Дослідження показали, що бортові столики авіакомпаній можуть містити більше бактерій, ніж туалетна кімната літака або навіть вентиляційний отвір над головою. Вони містять більше тисячі бактеріальних колонієутворюючих одиниць (СЕ) на квадратний сантиметр – у вісім разів більше, ніж кнопка змиву унітазу в літаку”, – Зазначають фахівці.

Брудніше за столики в літаку тільки кишені крісел – туди краще взагалі нічого не класти, а якщо доводиться, потім річ рекомендують продезінфікувати.

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