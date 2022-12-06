Туристам розповіли, в яких позах у літаку небезпечно спати

Літак вважається одним із найкомфортніших і найбезпечніших видів транспорту, але у пасажирів є одна істотна проблема. Якщо ви не летите першим або бізнес-класом, то можливість знайти зручне положення для сну дорівнює нулю. У матеріалі “ДІП” – про те, в яких позах спати найнебезпечніше.

Ноги у прохід

Багато пасажирів, якщо їм не вистачає місця для ніг, лягають у кріслі боком і впираються руками в підлокітник, а ноги висовують у прохід. Так спати насправді комфортно, тому що ноги не затікають, а також можна змінювати положення тіла. У такій позі мінімальна можливість випадкового контакту з вашим сусідом. Однак небезпека полягає в тому, що ноги можуть стати мішенню для людей, що проходять або, що ще гірше, — для воза стюардес. Її вага може досягати 100 кілограмів, а ваші ноги можуть не помітити.

Спершись на стіл

Ще однією улюбленою позою пасажирів є голова, покладена на відкидний столик. По-перше, найголовніша небезпека полягає у бруді та інфекції. Справа в тому, що ці столи не протирають і не дезінфікують, тому якщо ви ляжете на це місце головою, не протерши його, рекомендується відразу після виходу з літака прийняти душ. По-друге, якщо у вас немає спеціальної подушки, це може бути небезпечним. Поки ви спите, літак може влетіти в зону турбулентності і при серйозній трясці вашій голові доведеться несолодко.

У ілюмінатора

Зручно спати і, спершись на фюзеляж літака, біля ілюмінатора. Однак у цій позі є свої нюанси. Також варто звернути увагу на гігієнічність такого способу. Уявіть, скільки людей на день тулилися головою та обличчям до цієї частини літака та на цьому місці. А якщо вони летіли зі спекотних країн, то там напевно залишився їхній піт, косметика і ще щось. Ці місця стюардеси ніяк не протирають, тому краще запастися пледом, подушкою або хоча б одягнути кофту з капюшоном, щоб підкласти його під голову.