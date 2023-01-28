Туристам розповіли, чому в літаках існують місця без вікон і як їх уникнути

Багато мандрівників люблять сидіти в літаку на місцях біля ілюмінаторів, щоб милуватися хмарами та пейзажами з висоти, проте іноді натомість їм може потрапити “вид у стіну”.

Як пише The Sun, незважаючи на те, що насправді на таких місцях набагато комфортніше спати в польоті, спершись на тверду рівну поверхню, більшість авіапасажирів вважають за краще уникати “найгіршого місця” в літаку. Одні скаржаться на те, що в такому разі політ буде неймовірно нудним, інші кивають на клаустрафобію, а треті – на відсутність сонячного світла.

Прикладом такого місця у своєму Twitter поділилася авіаексперт Калі Марш.

Як пояснив старший директор туристичного сайту The Points Guy UK Daily Mail Нікі Кельвін, наявність місць без вікон є звичайним явищем у пасажирських літаках.

“Їх наявність часто пов’язана з тим, що виробник використовує цей простір для живлення певної авіоніки (авіаційної електроніки) або основних компонентів, таких як канали кондиціювання повітря”, – зазначив він.

Крім того, за його словами, часто місця без ілюмінатора розташовані біля аварійного виходу, оскільки дизайн диктує розміщення вікна на дверях, а не поверхні поруч з нею.

Також наголошується, що відсутність вікна може бути пов’язана з тим, що літаки не завжди створюються лише для однієї авіакомпанії, а це означає, що сидіння в салоні не співпадають із вікнами.

Як уникнути місця без вікна в літаку?

Мандрівникам радять скористатися сайтом SeatGuru, щоб переконатися, що у них буде зручне місце для відпочинку під час польоту. Достатньо просто ввести номер свого рейсу та авіакомпанію, щоб подивитися на розташування місць у літаку.

Небажані місця, які, ймовірно, мають недоліки, будуть позначені червоним кольором та супроводжуватимуться поясненням “підводного каменю”. Також там буде вказано, чи має місце вікно.

При цьому пасажири Ryanair неодноразово закликали людей не бронювати місця 11A, 11F або 12F на рейсах авіакомпанії, адже саме біля цих місць у її літаках найчастіше немає вікон.

Як повідомляв DIP, раніше члени екіпажів пасажирських авіакомпаній та часті мандрівники поділилися порадами, яких місць на борту літака варто уникати, щоб не сидіти поряд із маленькими дітьми.