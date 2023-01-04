Туристам повідомили, як діяти, щоб не сидіти в літаку з дітьми, що плачуть

Авіасусідство з дітьми, що плачуть, як правило, приносить мало радості туристам. Колишня стюардеса, а нині експерт із захисту прав споживачів Джейн Хоукс розповіла британській газеті Express, як діяти, щоб не розгубити останні нервові клітини і при цьому не потрапити до чорного списку бортпровідників.

Сидіти поруч із дитиною, що плаче, — кошмар для багатьох мандрівників. І перше, що роблять дорослі пасажири, — скаржаться на гамірних дітей персоналу. За словами експерта, ця дія є помилковою. Важливо бути терплячим з дітьми, оскільки сім’я, швидше за все, теж переживає важкий переліт.

Наведемо поради стюардеси, як діяти, якщо поруч опинилися діти, що плачуть:

Виявити толерантність.

Запитати персонал про можливість пересісти.

Вибирати час вильоту, максимально незручний для сімейних туристів.

«Будьте терплячі, якщо поблизу знаходяться діти, що плачуть або галасливі. Авіаперельоти і в найкращі часи можуть бути напруженими та важкими, але з маленькими дітьми переліт стає ще складнішим. Якщо ви незадоволені, спитайте екіпаж, чи є інше місце, яке ви могли б зайняти. Як альтернатива, бронюйте рейси з менш підходящими для спілкування розкладами, які можуть бути не такими привабливими для сімей», — порадила вона.

Таким чином, можна тихо і без обурень поцікавитись у стюардеси, чи є у літаку вільне альтернативне місце. Хоча позитивне рішення з цього питання не завжди можливе, бортпровідники будуть раді допомогти ввічливим пасажирам пересісти, якщо виникнуть проблеми.

Сім’ї також рідше літають вночі або рано вранці, тому туристи можуть уникнути сусідства з дітьми, якщо забронюють квитки в цей час. Ранні ранкові рейси зазвичай з меншою ймовірністю затримуються, оскільки вони першими вилітають з аеропорту.

Авіаперельоти можуть бути стресовими, і, на жаль, деякі пасажири схильні забувати про гарні манери. «Пам’ятайте про свої манери. «Привіт», «будь ласка» та «дякую». Це така очевидна річ, яку потрібно робити, але найпростіші манери часто забуваються. Запитайте співробітників, як у них справи, як настрій і взаємодійте з ними, щоб вони відчували, що їх цінують. Декілька люб’язностей нічого вам не варті», — повідомила Хоукс.

Коли пасажири сідають у літак і виходять із нього, нічого не варто ввічливо привітати бортпровідників або попрощатися з ними, а також подякувати їм. На більшості літаків бортпровідників можна викликати кнопкою виклику на пасажирському сидінні. Однак кнопку слід використовувати тільки в екстрених випадках або якщо пасажир має нагальне невідкладне прохання. Бортпровідники зазвичай дуже зайняті на рейсах, і вони не матимуть часу відповідати на безліч «тривіальних» питань.

«Подумайте, перш ніж ставити запитання чи натискати на дзвінок. Екіпаж не знає вашого точного розташування в кожній точці подорожі. Бортова карта переміщення є найкращим джерелом цієї інформації. Екіпаж не може зазирнути в майбутнє і передбачити, як пройде частина вашої подорожі, якщо залишиться затримка. На більш коротких рейсах час обслуговування має важливе значення, тому будь-які непотрібні тривіальні питання під час обслуговування забирають дорогоцінний час», — додала вона.