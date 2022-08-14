Туристам повідомили, чому вони ніколи не повинні їсти безкоштовні булочки в літаку

Не спокушатися безкоштовним булочками у літаку закликають експерти з різних країн. Зокрема доктор Чарльз Платкін із Центру продовольчої політики Коледжу Хантера в Нью-Йорку розповів, чому їх ніколи не слід їсти, якщо турист не хоче почуватися погано після приземлення.

Доктор Чарльз Платкін і за сумісництвом виконавчий директор Центру продовольчої політики американського коледжу, проаналізував низку авіаційних страв і попередив, що продукти з високим вмістом вуглеводів не наситять організм, натомість змусять відчувати дику втому після прибуття.

«Вживання великої кількості важких вуглеводів, таких як макарони з густими соусами, хліб, кекси або тістечка, змусить вас відчувати себе млявими, примхливими, неситими та незадоволеними з’їденим. Рівень цукру в крові підскочить, а потім впаде, що негативно вплине на ваше самопочуття», — зауважив експерт, повідомили американські ЗМІ.

Мало того, булки в небі не будуть такими смачними, як очікують мандрівники, оскільки на смакові рецептори впливає різниця тиску в салоні, а це знижує рівень кисню в крові. Іншими словами, частина нервової системи, яка реагує на запахи, стає менш чутливою, що ще більше погіршує нюх.

Так, директор відділу кулінарної майстерності LSG Sky Chefs Asia Pacific Фріц Гросс пояснив, що є дві страви, які краще вибрати в літаку, щоб не пошкодувати про їх смак – це рис або тушковане м’ясо, тому що їх можна легко розігріти без втрати текстури. чи смаку. Все інше, крім перерахованого вище та томатного соку, здаватиметься прісним. “Ми можемо варити на повільному вогні і розігрівати знову і знову, і це все одно буде тушкованим м’ясом”, – пояснив фахівець.

На щастя, є речі, які можуть допомогти покращити смак, якщо туристу захотілося скуштувати вершкову пасту. Так, професор Чарльз Спенс, експерт на смак і їжу, розповів, що шум двигуна в літаку робить їжу гіршою на 10%.

В інтерв’ю Telegraph він заявив наступне: «Надягнута пара шумоподавлюючих навушників, насправді, може бути одним із найпростіших способів покращити смак їжі та напоїв на висоті. Низький тиск у салоні, сухе повітря в салоні та гучний шум двигуна – все це сприяє тому, що ми не можемо відчувати смак та запах їжі та пиття».